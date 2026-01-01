Scoold on avatud lähtekoodiga küsimuste-vastuste ja teadmiste jagamise platvorm, mis on inspireeritud Stack Overflow'st ning loodud spetsiaalselt meeskondadele, koolidele ja organisatsioonidele, kes vajavad struktureeritud kohta küsimuste, vastuste ja kollektiivsete teadmiste talletamiseks. Ühe-JAR-i Spring Boot esiosa on ühendatud Para taustaosaga, mis haldab autentimist, otsingut ja püsivust ning tarnitakse selles juurutuses koos sisseehitatud H2 andmebaasiga, mis on esmakordsel käivitamisel kohe kasutusvalmis.

Scooldi ise majutamine hoiab iga küsimuse, vastuse, hääle ja kasutaja identiteedi sinu enda VPS-is, kolmanda osapoole SaaS küsimuste-vastuste teenuse asemel. Puuduvad kohapõhised tasud, puudub müüja lukustus sinu teadmusbaasile ja Apache 2.0 litsents võimaldab sul kohandada hääletusreegleid, märke, ruume ja autentimispakkujaid vastavalt sellele, kuidas sinu meeskond tegelikult töötab.