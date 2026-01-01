Juuruta Scoold ühe klõpsuga.
Ise majutatav Stack Overflow' sarnane küsimuste ja vastuste platvorm meeskondadele, klassiruumidele ja sisemiseks teadmiste jagamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Scoold
Scoold on avatud lähtekoodiga küsimuste-vastuste ja teadmiste jagamise platvorm, mis on inspireeritud Stack Overflow'st ning loodud spetsiaalselt meeskondadele, koolidele ja organisatsioonidele, kes vajavad struktureeritud kohta küsimuste, vastuste ja kollektiivsete teadmiste talletamiseks. Ühe-JAR-i Spring Boot esiosa on ühendatud Para taustaosaga, mis haldab autentimist, otsingut ja püsivust ning tarnitakse selles juurutuses koos sisseehitatud H2 andmebaasiga, mis on esmakordsel käivitamisel kohe kasutusvalmis.
Scooldi ise majutamine hoiab iga küsimuse, vastuse, hääle ja kasutaja identiteedi sinu enda VPS-is, kolmanda osapoole SaaS küsimuste-vastuste teenuse asemel. Puuduvad kohapõhised tasud, puudub müüja lukustus sinu teadmusbaasile ja Apache 2.0 litsents võimaldab sul kohandada hääletusreegleid, märke, ruume ja autentimispakkujaid vastavalt sellele, kuidas sinu meeskond tegelikult töötab.
Scoold peamised omadused
Stack Overflow töövoog
Hääletamine, aktsepteeritud vastused, maine, märgid ja sildid annavad kaastöölistele sama tuttava küsimuste-vastuste voo nagu avalik Stack Overflow, ilma õppimiskõverata uutele meeskonnaliikmetele.
Ruumid meeskondadele
Rühmitage küsimused ja kasutajad eraldatud ruumidesse, et arendus, tugi ja personaliosakond saaksid jagada ühte Scooldi paigaldust, ilma et nende sisu üksteisesse seguneks.
Komplektis olev Para taustaprogramm
Para rakendusserver juurutatakse koos Scooldiga ja initsialiseeritakse automaatselt esmakordsel käivitamisel, nii et autentimine, otsing ja salvestusruum töötavad koheselt ilma eraldi seadistuseta.
Sotsiaalne ja LDAP sisselogimine
Logi sisse Google'i, GitHubi, Facebooki, Microsofti, Slacki, LDAP-i või e-posti ja parooliga — vali identiteedipakkujad, mida sinu organisatsioon juba kasutab, ilma kohandatud autentimiskoodi kirjutamata.
Markdown ja koodiplokid
GitHubi-laadne Markdown süntaksi esiletõstuga koodiplokkide, tabelite, ülesannete loendite ja emotikonidega teeb Scooldist loomuliku valiku insenerimeeskondadele tehniliste probleemide ja lahenduste dokumenteerimiseks.
REST API ja veebihaagid
OpenAPI 3.0 REST liides ja allkirjastatud veebihaagid võimaldavad sul skriptida aruandlust, importida pärand-küsimuste-vastuste sisu ning ühendada Scoold vestlusesse, Zapierisse või oma automatiseerimisse.
Miks kasutada Scoold Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.