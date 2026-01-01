Huginn on avatud lähtekoodiga automatiseerimisplatvorm, mis võimaldab sul luua agente veebisaitide jälgimiseks, andmete muutuste jälgimiseks, sisu koondamiseks ja mitmeastmeliste töövoogude käivitamiseks — seda kõike omaenda infrastruktuuris. Mõtle sellest kui ise majutatud IFTTT-st või Zapierist, millel puuduvad kiirusepiirangud ja liitumistasud. Agendid saavad jälgida sündmusi, teisendada ja suunata andmeid teenuste vahel, saata teavitusi ja koordineerida keerukaid töövooge visuaalse veebiliidese kaudu.

Huginni käitamine oma VPS-is tähendab, et automatiseerimise töövood käivituvad usaldusväärselt ööpäevaringselt täieliku juurdepääsuga sisemistele süsteemidele ja privaatsetele andmeallikatele, millele pilvepõhised automatiseerimisteenused ligi ei pääse, hoides samal ajal oma API-võtmed ja äriloogika täielikult sinu kontrolli all.