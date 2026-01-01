Juuruta Huginn ühe klõpsuga.
Ise majutatud automatiseerimisplatvorm intelligentsete jälgimisagentide loomiseks, mis jälgivad veebi ja tegutsevad sinu nimel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Huginn
Huginn on avatud lähtekoodiga automatiseerimisplatvorm, mis võimaldab sul luua agente veebisaitide jälgimiseks, andmete muutuste jälgimiseks, sisu koondamiseks ja mitmeastmeliste töövoogude käivitamiseks — seda kõike omaenda infrastruktuuris. Mõtle sellest kui ise majutatud IFTTT-st või Zapierist, millel puuduvad kiirusepiirangud ja liitumistasud. Agendid saavad jälgida sündmusi, teisendada ja suunata andmeid teenuste vahel, saata teavitusi ja koordineerida keerukaid töövooge visuaalse veebiliidese kaudu.
Huginni käitamine oma VPS-is tähendab, et automatiseerimise töövood käivituvad usaldusväärselt ööpäevaringselt täieliku juurdepääsuga sisemistele süsteemidele ja privaatsetele andmeallikatele, millele pilvepõhised automatiseerimisteenused ligi ei pääse, hoides samal ajal oma API-võtmed ja äriloogika täielikult sinu kontrolli all.
Huginn peamised omadused
Kohandatud agendi ehitaja
Loo seire- ja automatiseerimisagente visuaalse liidese kaudu koodi kirjutamata, ühendades veebiteenuseid ja andmeallikaid töövoogudeks.
Veebilehe jälgimine
Jälgi sisu muutusi mis tahes veebisaidil ja käivita toimingud, kui hinnad langevad, uudised ilmuvad või tuvastatakse konkreetsed märksõnad.
Ajastatud täitmine
Käivita agente cron-tüüpi ajakavade alusel või käivita neid sündmuste abil, tagades, et ajatundlikud automatiseerimised ei jää kunagi oma ajast maha.
Andmete teisendus
Filtreeri, parsi ja vorminda andmeid ümber sammude vahel, kasutades sisseehitatud teisendusagente, mis käsitlevad JSON-i, XML-i ja regulaaravaldiste mustreid.
Mitme kasutaja tugi
Rollipõhised õigused võimaldavad meeskondadel jagada ja koostööd teha automatiseerimisvoogude kallal, ilma tundlikke agendi mandaate paljastamata.
Miks kasutada Huginn Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.