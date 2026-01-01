Paigaldage Tinode ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga kiirsõnumside platvorm mobiili- ja veebiklientidega, reaalajas vestluse ja otsast lõpuni krüpteerimise toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tinode
Tinode on täielikult avatud lähtekoodiga kiirsõnumside platvorm, mis pakub komplektset lahendust — Go serveri taustaprogrammi, ametlikke kliente veebi, iOS-i, Androidi ja lauaarvutite jaoks ning gRPC API-t kohandatud integratsioonide jaoks. See toetab üks-ühele ja grupivestlusi, tippimisnäidikuid, lugemiskinnitusi, failimanuseid ja valikulist otspunktkrüpteerimist, tuues kommertssõnumside platvormide funktsioonid sinu enda infrastruktuuri.
Tinode'i ise majutamine VPS-is tähendab, et sinu vestlused, kasutajaandmed ja failiedastused ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole sõnumside teenusega. Kasuta sisseehitatud veebiklienti kohe pärast juurutamist või ühenda oma mobiili- ja veebirakendused gRPC või REST API kaudu.
Tinode peamised omadused
Reaalajas sõnumside
Edastab kiirsõnumeid koos kirjutamise märguannete, lugemiskinnituste ja sõnumireaktsioonidega veebi-, iOS-i, Androidi ja töölauaklientide vahel samaaegselt.
Grupivestlused ja kanalid
Loo grupivestlusi konfigureeritava liikmesuse, rollide ja õigustega mis tahes suuruses meeskondadele ja kogukondadele.
Otspunktkrüptimine
Valikuline E2E krüpteerimine hoiab sõnumi sisu privaatsena — loetamatu serverile ja igale vahendajale, isegi sinu enda omale.
Failide ja meedia jagamine
Jaga pilte, faile ja manuseid otse vestlustes, salvestatuna sinu enda failisüsteemi või S3-ühilduvasse andmehoidlasse.
Video ja häälkõned
Sisseehitatud WebRTC tugi võimaldab video- ja kõnesid otse vestlusliideses, ilma eraldi rakendusse lülitumata.
gRPC ja REST API
Täielikud gRPC ja REST API-d võimaldavad sul manustada Tinode sõnumside kohandatud rakendustesse või integreerida selle olemasolevate äriprotsessidega.
Miks kasutada Tinode Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.