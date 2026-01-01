Tinode on täielikult avatud lähtekoodiga kiirsõnumside platvorm, mis pakub komplektset lahendust — Go serveri taustaprogrammi, ametlikke kliente veebi, iOS-i, Androidi ja lauaarvutite jaoks ning gRPC API-t kohandatud integratsioonide jaoks. See toetab üks-ühele ja grupivestlusi, tippimisnäidikuid, lugemiskinnitusi, failimanuseid ja valikulist otspunktkrüpteerimist, tuues kommertssõnumside platvormide funktsioonid sinu enda infrastruktuuri.

Tinode'i ise majutamine VPS-is tähendab, et sinu vestlused, kasutajaandmed ja failiedastused ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole sõnumside teenusega. Kasuta sisseehitatud veebiklienti kohe pärast juurutamist või ühenda oma mobiili- ja veebirakendused gRPC või REST API kaudu.