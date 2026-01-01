Juuruta ToolJet ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm sisemiste tööriistade, armatuurlaudade ja administreerimispaneelide loomiseks ja juurutamiseks 50+ andmeallika integratsiooniga.
Valige VPS-pakett ToolJet jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ToolJet
ToolJet on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis annab meeskondadele visuaalse pukseerimisliidese sisemiste tööriistade, halduspaneelide ja CRUD-rakenduste loomiseks murdosana tavapärasest arendusajast. Enam kui 40 sisseehitatud kasutajaliidese komponendi ja natiivsete konnektoritega enam kui 50 teenuse jaoks — sealhulgas PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-d, Google Sheets ja Stripe — saavad meeskonnad luua andmepõhiseid rakendusi ilma ulatuslikku esiotsa koodi kirjutamata.
ToolJeti ise majutamine oma VPS-is hoiab sisemiste tööriistade konfiguratsioonid, andmeallika mandaadid ja äriloogika täielikult teie infrastruktuuris. Puudub istmekohapõhine hinnakujundus, puuduvad kasutuspiirangud ja puudub kolmandate osapoolte juurdepääs teie operatiivandmetele.
ToolJet peamised omadused
50+ Andmeallika ühendust
Ühendu andmebaaside, REST API-de, GraphQL-i lõpp-punktide ja SaaS-i tööriistadega, sealhulgas Google Sheetsi, Stripe'i ja Salesforce'iga, ilma kohandatud integratsioonikoodi kirjutamata.
Visuaalne lohista ja paiguta koostaja
Koosta kasutajaliidese paigutusi 40+ eelnevalt loodud komponendist — tabelid, vormid, diagrammid, modaalaknad — ilma HTML-i või CSS-i kirjutamata ja seo need otse andmepäringutega.
JavaScripti & Pythoni loogika
Lisa andmete teisendused ja äriloogika otse päringutesse, kasutades JavaScripti või Pythonit, hoides edasijõudnud kasutajad täieliku kontrolli all platvormilt lahkumata.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra üksikasjalikud õigused rakenduse ja tööruumi põhiselt, nii et iga meeskonnaliige saab ligi ainult tööriistadele ja andmetele, mis on asjakohased tema rolli jaoks.
Git sünkroonimine
Rakenduste definitsioonide versioonihaldus toimub Git hoidlasse sünkroonimise teel, võimaldades kriitiliste sisemiste tööriistade jaoks koodiülevaatusi, auditeid ja tagasipöördeid.
Miks kasutada ToolJet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.