ToolJet on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis annab meeskondadele visuaalse pukseerimisliidese sisemiste tööriistade, halduspaneelide ja CRUD-rakenduste loomiseks murdosana tavapärasest arendusajast. Enam kui 40 sisseehitatud kasutajaliidese komponendi ja natiivsete konnektoritega enam kui 50 teenuse jaoks — sealhulgas PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-d, Google Sheets ja Stripe — saavad meeskonnad luua andmepõhiseid rakendusi ilma ulatuslikku esiotsa koodi kirjutamata.

ToolJeti ise majutamine oma VPS-is hoiab sisemiste tööriistade konfiguratsioonid, andmeallika mandaadid ja äriloogika täielikult teie infrastruktuuris. Puudub istmekohapõhine hinnakujundus, puuduvad kasutuspiirangud ja puudub kolmandate osapoolte juurdepääs teie operatiivandmetele.