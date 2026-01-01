ONLYOFFICE Docs'i juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatav veebipõhine kontoripakett Wordi, Exceli ja PowerPointi failide reaalajas koostöös redigeerimisega sinu brauseris.
Valige VPS-pakett ONLYOFFICE Docs jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Dokumendiserver) on avatud lähtekoodiga veebipõhine kontoritarkvara komplekt, mis toob brauseripõhise koostööl põhineva DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF ja muude vormingute redigeerimise teie enda serverisse. See pakub pikslitruud Microsoft Office'i vormingute ühilduvust, muutes selle pilvepõhiste kontoritööriistade sujuvaks asendajaks, ilma et teie dokumendid oleksid avatud kolmandate osapoolte teenustele.
ONLYOFFICE Docs'i ise majutamine seab dokumendi privaatsuse esikohale — failid ei lahku kunagi teie infrastruktuurist. See integreerub Nextcloudi, ownCloudi, Seafile'i ja kümnete teiste platvormidega ametlike konnektorite kaudu ning kasutab API-juurdepääsu kaitsmiseks JWT-märgi turvalisust. Kogukonna versioon toetab tasuta kuni 20 samaaegset redigeerimisühendust.
ONLYOFFICE Docs peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitu kasutajat saavad koos redigeerida dokumente, arvutustabeleid ja esitlusi samaaegselt reaalajas kursori jälgimisega, kommentaaride ja muudatuste jälgimisega.
MS Office'i ühilduvus
Ava, redigeeri ja salvesta DOCX-, XLSX- ja PPTX-faile suure täpsusega — ilma vormingumuunduse artefaktide või paigutuse niheteta.
Mitmevorminguline tugi
Toetab DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF-i ja palju muud dokumendi-, tabelarvutus- ja esitlusredaktorites.
JWT API Turvalisus
JSON Web Tokeni valideerimine turvab iga API päringu, tagades, et dokumendiserverile pääsevad ligi ainult volitatud integratsioonid ja kasutajad.
Nextcloud ja Seafile integratsioon
Ametlikud ühendused Nextcloudi, ownCloudi, Seafile'i ja 40+ muu platvormi jaoks muudavad ONLYOFFICE Docs'i valmislahendusena koostööredigeerimise taustaprogrammiks.
PDF-redaktor ja vormid
Redigeeri PDF-e ja loo täidetavaid PDF-vorme otse brauseris ilma lisatarkvara või pistikprogrammideta.
Miks kasutada ONLYOFFICE Docs Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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