ONLYOFFICE Docs (Dokumendiserver) on avatud lähtekoodiga veebipõhine kontoritarkvara komplekt, mis toob brauseripõhise koostööl põhineva DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF ja muude vormingute redigeerimise teie enda serverisse. See pakub pikslitruud Microsoft Office'i vormingute ühilduvust, muutes selle pilvepõhiste kontoritööriistade sujuvaks asendajaks, ilma et teie dokumendid oleksid avatud kolmandate osapoolte teenustele.

ONLYOFFICE Docs'i ise majutamine seab dokumendi privaatsuse esikohale — failid ei lahku kunagi teie infrastruktuurist. See integreerub Nextcloudi, ownCloudi, Seafile'i ja kümnete teiste platvormidega ametlike konnektorite kaudu ning kasutab API-juurdepääsu kaitsmiseks JWT-märgi turvalisust. Kogukonna versioon toetab tasuta kuni 20 samaaegset redigeerimisühendust.