Kuni 69% allahindlust Dependency-Track tootele

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Avatud lähtekoodiga komponentide analüüsi platvorm, mis jälgib pidevalt tarkvara koostisosade nimekirju turvaaukude, aegunud komponentide ja litsentsiriskide osas.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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Juuruta Dependency-Track ühe klõpsuga.

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KVM 1
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4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
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400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Dependency-Track

Dependency-Track on OWASP-i lipulaevprojekt, mis annab turva- ja insenerimeeskondadele pideva ülevaate tarkvara tarneahela riskidest. See neelab sisse tarkvara koostisosade loendi (SBOM) dokumendid CycloneDX-vormingus ja analüüsib iga komponenti autoriteetsete haavatavusallikate, sealhulgas National Vulnerability Database'i, GitHub Advisories'i, OSS Indexi ja VulnDB vastu – nii ilmub üksik CVE avaldus koheselt igas projektis, mis tarnib mõjutatud teeki.

Dependency-Tracki ise majutamine hoiab SBOM-id ja haavatavuse leiud teie patenteeritud rakenduste kohta täielikult teie infrastruktuuris, mis on oluline organisatsioonidele, kellele kehtivad regulatiivsed või lepingulised piirangud tarneahela telemeetria asukoha osas. PostgreSQL-i toega juurutus säilitab täieliku auditi jälje komponentide loenditest ja poliitikaotsustest iga väljalaske kohta.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Dependency-Track peamised omadused

SBOM-i sissevõtmine

Aktsepteerib CycloneDX materjaliloendeid otse CI/CD torujuhtmetest, ehitustööriistadest ja SCA skanneritest — agendi installimine rakendusserverites pole vajalik.

Mitmeallikaline haavatavusteave

Seostab iga komponendi NVD, GitHubi nõuannete, OSS Indexi ja VulnDB-ga, nii et äsja avaldatud CVE-d ilmnevad koheselt kõigis mõjutatud projektides.

Poliitikamootor

Määra ja jõusta eeskirjad haavatavuse tõsiduse, litsentsiperekondade ja komponendi vanuse kohta ning nurja CI-ehitused, kui projektid rikuvad organisatsiooni standardeid.

Litsentsivastavus

Tuvastab iga litsentsi kogu sõltuvusgraafikus ja märgistab ühildumatud või piiratud litsentsid enne nende väljalaskesse jõudmist.

EPSS ja eksploidi kontekst

Prioriseerib leiud, kasutades Exploit Prediction Scoring Systemi ja teadaolevaid ära kasutatud indikaatoreid, keskendudes parandustöödele haavatavustele, mida kõige tõenäolisemalt rünnatakse.

REST API ja webhooks

Täielik REST API ja väljaminevad teavitused Slacki, Microsoft Teamsi, Jira ja veebihaakidesse võimaldavad sul ühendada leitud tulemused olemasolevatesse piletihaldus- ja hoiatustöövoogudesse.

Miks kasutada Dependency-Track Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
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Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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