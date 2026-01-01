Juuruta Dependency-Track ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga komponentide analüüsi platvorm, mis jälgib pidevalt tarkvara koostisosade nimekirju turvaaukude, aegunud komponentide ja litsentsiriskide osas.
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Millega saab ehitada Dependency-Track
Dependency-Track on OWASP-i lipulaevprojekt, mis annab turva- ja insenerimeeskondadele pideva ülevaate tarkvara tarneahela riskidest. See neelab sisse tarkvara koostisosade loendi (SBOM) dokumendid CycloneDX-vormingus ja analüüsib iga komponenti autoriteetsete haavatavusallikate, sealhulgas National Vulnerability Database'i, GitHub Advisories'i, OSS Indexi ja VulnDB vastu – nii ilmub üksik CVE avaldus koheselt igas projektis, mis tarnib mõjutatud teeki.
Dependency-Tracki ise majutamine hoiab SBOM-id ja haavatavuse leiud teie patenteeritud rakenduste kohta täielikult teie infrastruktuuris, mis on oluline organisatsioonidele, kellele kehtivad regulatiivsed või lepingulised piirangud tarneahela telemeetria asukoha osas. PostgreSQL-i toega juurutus säilitab täieliku auditi jälje komponentide loenditest ja poliitikaotsustest iga väljalaske kohta.
Dependency-Track peamised omadused
SBOM-i sissevõtmine
Aktsepteerib CycloneDX materjaliloendeid otse CI/CD torujuhtmetest, ehitustööriistadest ja SCA skanneritest — agendi installimine rakendusserverites pole vajalik.
Mitmeallikaline haavatavusteave
Seostab iga komponendi NVD, GitHubi nõuannete, OSS Indexi ja VulnDB-ga, nii et äsja avaldatud CVE-d ilmnevad koheselt kõigis mõjutatud projektides.
Poliitikamootor
Määra ja jõusta eeskirjad haavatavuse tõsiduse, litsentsiperekondade ja komponendi vanuse kohta ning nurja CI-ehitused, kui projektid rikuvad organisatsiooni standardeid.
Litsentsivastavus
Tuvastab iga litsentsi kogu sõltuvusgraafikus ja märgistab ühildumatud või piiratud litsentsid enne nende väljalaskesse jõudmist.
EPSS ja eksploidi kontekst
Prioriseerib leiud, kasutades Exploit Prediction Scoring Systemi ja teadaolevaid ära kasutatud indikaatoreid, keskendudes parandustöödele haavatavustele, mida kõige tõenäolisemalt rünnatakse.
REST API ja webhooks
Täielik REST API ja väljaminevad teavitused Slacki, Microsoft Teamsi, Jira ja veebihaakidesse võimaldavad sul ühendada leitud tulemused olemasolevatesse piletihaldus- ja hoiatustöövoogudesse.
Miks kasutada Dependency-Track Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
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