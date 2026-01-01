Dependency-Track on OWASP-i lipulaevprojekt, mis annab turva- ja insenerimeeskondadele pideva ülevaate tarkvara tarneahela riskidest. See neelab sisse tarkvara koostisosade loendi (SBOM) dokumendid CycloneDX-vormingus ja analüüsib iga komponenti autoriteetsete haavatavusallikate, sealhulgas National Vulnerability Database'i, GitHub Advisories'i, OSS Indexi ja VulnDB vastu – nii ilmub üksik CVE avaldus koheselt igas projektis, mis tarnib mõjutatud teeki.

Dependency-Tracki ise majutamine hoiab SBOM-id ja haavatavuse leiud teie patenteeritud rakenduste kohta täielikult teie infrastruktuuris, mis on oluline organisatsioonidele, kellele kehtivad regulatiivsed või lepingulised piirangud tarneahela telemeetria asukoha osas. PostgreSQL-i toega juurutus säilitab täieliku auditi jälje komponentide loenditest ja poliitikaotsustest iga väljalaske kohta.