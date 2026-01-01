Juuruta Verdaccio ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline privaatne npm-i puhverserveri register JavaScripti pakettide avaldamiseks, vahemällu salvestamiseks ja haldamiseks sinu meeskonnas.
Valige VPS-pakett Verdaccio jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Verdaccio
Verdaccio on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga privaatne npm-register, mis võimaldab meeskondadel avaldada sisemisi pakette ja puhverdada avalikku npm-registrit. Erinevalt majutatud registritest, mis võtavad tasu kasutaja kohta või kehtestavad kasutuspiiranguid, töötab Verdaccio täielikult teie enda infrastruktuuril – pakkudes teile kiiret, kohalikku npm-pakettide vahemälu koos turvalise hoidlaga teie privaatsete JavaScripti moodulite jaoks.
Isemajutus Verdaccioga eemaldab teie ehitusliinide sõltuvuse välisest npm-i kättesaadavusest, kiirendab installimisi kohaliku vahemälu kaudu ja hoiab patenteeritud koodi avalikest registritest eemal. See on täielikult ühilduv npm-i, Yarn-i ja pnpm-iga ilma igasuguste kliendipoolsete konfiguratsioonimuudatusteta, peale registri URL-i osutamise.
Verdaccio peamised omadused
Privaatsete pakettide avaldamine
Avalda ja levita oma meeskonnasiseseid npm-pakette, neid avalikku registrisse panemata.
npm puhverserver ja vahemälu
Peegeldab automaatselt avalikke npm pakette lokaalselt, nii et installimised jäävad kiireks ja usaldusväärseks isegi kui npm on kättesaamatu.
npm, Yarn, pnpm ühilduv
Töötab kohe kõigi peamiste JavaScripti paketihalduritega — eraldi kliendipistikprogramme ega ümbriseid pole vaja.
Sisseehitatud autentimine
Halda kasutaja juurdepääsu htpasswd-põhise autentimisega, et kontrollida, kes saab pakette avaldada või installida.
Veebi kasutajaliides sisaldub
Sirvi pakette, kontrolli versioone ja otsi oma registrist puhta sisseehitatud veebiliidese kaudu.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda salvestusruumi, autentimist ja vahevara rikkaliku pistikprogrammide süsteemi abil, et integreerida S3, LDAP-i või kohandatud töövoogudega.
Miks kasutada Verdaccio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.