XWiki on avatud lähtekoodiga ettevõtte wiki platvorm, mis ulatub kaugemale staatilisest dokumentatsioonist. Selle struktureeritud lehe mudel korraldab sisu hierarhilistesse ruumidesse ja lehtedele, samas kui sisseehitatud skriptimootor võimaldab meeskondadel luua dünaamilisi armatuurlaudu ja kohandatud intraneti rakendusi otse wiki lehtedel. Üle 900 laienduse ja sisseehitatud rakenduse loomise viisardiga (App Within Minutes) saavad meeskonnad muuta XWiki kohandatud teadmusbaasiks, probleemide jälgijaks või projekti tööruumiks, alustamata nullist.

XWiki ise majutamine oma VPS-is hoiab kogu dokumentatsiooni, sisemised protsessid ja ettevõtte teadmised sinu otsese kontrolli all — ei mingeid kasutajapõhiseid tasusid, ei mingit tarnija lukustust ja andmed ei lahku sinu infrastruktuurist. See mall ühendab XWiki PostgreSQL andmebaasiga usaldusväärse, tootmiseks valmis salvestusruumi jaoks.