Juurutage XWiki ühe klõpsuga paigaldusega.
Võimas avatud lähtekoodiga wiki platvorm meeskonna teadmiste haldamiseks, dokumentatsiooni ja koostööruumide jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada XWiki
XWiki on avatud lähtekoodiga ettevõtte wiki platvorm, mis ulatub kaugemale staatilisest dokumentatsioonist. Selle struktureeritud lehe mudel korraldab sisu hierarhilistesse ruumidesse ja lehtedele, samas kui sisseehitatud skriptimootor võimaldab meeskondadel luua dünaamilisi armatuurlaudu ja kohandatud intraneti rakendusi otse wiki lehtedel. Üle 900 laienduse ja sisseehitatud rakenduse loomise viisardiga (App Within Minutes) saavad meeskonnad muuta XWiki kohandatud teadmusbaasiks, probleemide jälgijaks või projekti tööruumiks, alustamata nullist.
XWiki ise majutamine oma VPS-is hoiab kogu dokumentatsiooni, sisemised protsessid ja ettevõtte teadmised sinu otsese kontrolli all — ei mingeid kasutajapõhiseid tasusid, ei mingit tarnija lukustust ja andmed ei lahku sinu infrastruktuurist. See mall ühendab XWiki PostgreSQL andmebaasiga usaldusväärse, tootmiseks valmis salvestusruumi jaoks.
XWiki peamised omadused
Struktureeritud lehe mudel
Korrasta sisu hierarhilistes ruumides ja lehekülgedel vanema-lapse suhetega, et suured teadmusbaasid oleksid navigeeritavad ja järjepidevad.
Sisseehitatud rakenduse koostaja
Loo kohandatud andmerakendusi wiki lehtedel, kasutades App Within Minutes viisardit — välist raamistikku ega kodeerimist pole vaja.
900+ laiendust
Laienda XWikit 900+ kogukonna laienduste teegiga, mis hõlmab kalendreid, diagramme, ülesannete haldust ja LDAP-autentimist.
Skriptimootor
Kirjuta Velocity, Groovy või Pythoni skripte wiki lehtedele, et luua dünaamilist sisu, armatuurlaudu ja automatiseeritud aruandeid.
Täistekstiotsing
Manustatud Solr indekseerib kogu lehe sisu ja manused, pakkudes asjakohaseid tulemusi isegi suurtes teadmusbaasides koheselt.
Versiooniajalugu
Iga muudatus versioonitakse automaatselt täieliku erinevuste vaate ja ühe klõpsuga taastamisega, et taastada mis tahes lehe varasem versioon.
Miks kasutada XWiki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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