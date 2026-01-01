DeepWiki Open on algse DeepWiki kontseptsiooni isemajutatav implementatsioon, mis automaatselt muudab avalikud või privaatsed koodihoidlad kaunilt organiseeritud, navigeeritavateks vikideks. See analüüsib sinu koodibaasi, genereerib põhjalikud selgitused arhitektuuri ja moodulite kohta ning loob interaktiivseid diagramme, mis näitavad, kuidas komponendid ühenduvad — säästes meeskondadel tunde käsitsi dokumenteerimistööd.

DeepWiki Openi isemajutamine hoiab patenteeritud lähtekoodi, sisestused ja genereeritud dokumentatsiooni sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sa tood oma LLM-i pakkuja võtmed Google Gemini, OpenAI või OpenRouteri jaoks, nii et maksad ainult kasutatava järeldamise eest ja väldid privaatsete hoidlate saatmist kolmanda osapoole SaaS-i kaudu.