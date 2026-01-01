Juuruta DeepWiki Open ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga AI wiki generaator, mis muudab iga GitHubi, GitLabi või Bitbucketi hoidla interaktiivseks dokumentatsiooni saidiks.
Valige VPS-pakett DeepWiki Open jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DeepWiki Open
DeepWiki Open on algse DeepWiki kontseptsiooni isemajutatav implementatsioon, mis automaatselt muudab avalikud või privaatsed koodihoidlad kaunilt organiseeritud, navigeeritavateks vikideks. See analüüsib sinu koodibaasi, genereerib põhjalikud selgitused arhitektuuri ja moodulite kohta ning loob interaktiivseid diagramme, mis näitavad, kuidas komponendid ühenduvad — säästes meeskondadel tunde käsitsi dokumenteerimistööd.
DeepWiki Openi isemajutamine hoiab patenteeritud lähtekoodi, sisestused ja genereeritud dokumentatsiooni sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sa tood oma LLM-i pakkuja võtmed Google Gemini, OpenAI või OpenRouteri jaoks, nii et maksad ainult kasutatava järeldamise eest ja väldid privaatsete hoidlate saatmist kolmanda osapoole SaaS-i kaudu.
DeepWiki Open peamised omadused
Automaatne wiki genereerimine
Suuna see mis tahes GitHubi, GitLabi või Bitbucketi repositooriumile ja saad struktureeritud, mitmeleheküljelise wiki, ilma et peaksid käsitsi kirjutama ühtegi dokumentatsioonirida.
Visuaalsed arhitektuuridiagrammid
Mermaid diagrammid genereeritakse koos proosatekstiga, et visualiseerida andmevoogu, moodulitevahelisi seoseid ja väljakutsete teid, et lugejad saaksid koodibaasist kiiremini aru.
Too oma LLM
Ühenda Google Gemini, OpenAI, OpenRouteri või kohalikud Ollama mudelid, nii et sa kontrollid nii mudeli kvaliteeti kui ka märgiühiku kulu.
Privaatse hoidla tugi
Autendi isiklike juurdepääsutokenitega, et analüüsida privaatseid repositooriume sinu omanduses oleval infrastruktuuril, hoides omanduses oleva koodi kolmandate osapoolte teenustest eemal.
Sisseehitatud Ask funktsioon
Päri indekseeritud hoidlast loomulikus keeles, kasutades otsingupõhist genereerimist, mis põhjendab vastuseid reaalses lähtekoodis, mitte hallutsinatsioonidel põhinevatel oletustel.
Valikuline juurdepääsukontroll
Aktiveeri autoriseerimiskoodi nõue, et piirata juurdepääsu wiki generaatorile, kui see töötab avalikult ligipääsetaval domeenil.
Miks kasutada DeepWiki Open Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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