Kuni 69% allahindlust DeepWiki Open tootele

Juuruta DeepWiki Open ühe kliki paigaldusega.

Avatud lähtekoodiga AI wiki generaator, mis muudab iga GitHubi, GitLabi või Bitbucketi hoidla interaktiivseks dokumentatsiooni saidiks.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta DeepWiki Open ühe kliki paigaldusega.

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KVM 1
17,99
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KVM 4
35,99
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Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
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KVM 8
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32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada DeepWiki Open

DeepWiki Open on algse DeepWiki kontseptsiooni isemajutatav implementatsioon, mis automaatselt muudab avalikud või privaatsed koodihoidlad kaunilt organiseeritud, navigeeritavateks vikideks. See analüüsib sinu koodibaasi, genereerib põhjalikud selgitused arhitektuuri ja moodulite kohta ning loob interaktiivseid diagramme, mis näitavad, kuidas komponendid ühenduvad — säästes meeskondadel tunde käsitsi dokumenteerimistööd.

DeepWiki Openi isemajutamine hoiab patenteeritud lähtekoodi, sisestused ja genereeritud dokumentatsiooni sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sa tood oma LLM-i pakkuja võtmed Google Gemini, OpenAI või OpenRouteri jaoks, nii et maksad ainult kasutatava järeldamise eest ja väldid privaatsete hoidlate saatmist kolmanda osapoole SaaS-i kaudu.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

DeepWiki Open peamised omadused

Automaatne wiki genereerimine

Suuna see mis tahes GitHubi, GitLabi või Bitbucketi repositooriumile ja saad struktureeritud, mitmeleheküljelise wiki, ilma et peaksid käsitsi kirjutama ühtegi dokumentatsioonirida.

Visuaalsed arhitektuuridiagrammid

Mermaid diagrammid genereeritakse koos proosatekstiga, et visualiseerida andmevoogu, moodulitevahelisi seoseid ja väljakutsete teid, et lugejad saaksid koodibaasist kiiremini aru.

Too oma LLM

Ühenda Google Gemini, OpenAI, OpenRouteri või kohalikud Ollama mudelid, nii et sa kontrollid nii mudeli kvaliteeti kui ka märgiühiku kulu.

Privaatse hoidla tugi

Autendi isiklike juurdepääsutokenitega, et analüüsida privaatseid repositooriume sinu omanduses oleval infrastruktuuril, hoides omanduses oleva koodi kolmandate osapoolte teenustest eemal.

Sisseehitatud Ask funktsioon

Päri indekseeritud hoidlast loomulikus keeles, kasutades otsingupõhist genereerimist, mis põhjendab vastuseid reaalses lähtekoodis, mitte hallutsinatsioonidel põhinevatel oletustel.

Valikuline juurdepääsukontroll

Aktiveeri autoriseerimiskoodi nõue, et piirata juurdepääsu wiki generaatorile, kui see töötab avalikult ligipääsetaval domeenil.

Miks kasutada DeepWiki Open Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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