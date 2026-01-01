DOMjudge'i juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga automatiseeritud programmeerimisvõistluse kohtunik, mida kasutatakse ICPC-stiilis võistlustel koos esituste, tulemustabelite ja meeskonnahaldusega.
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Millega saab ehitada DOMjudge
DOMjudge on küps avatud lähtekoodiga automatiseeritud kohtunike süsteem ICPC stiilis programmeerimisvõistluste korraldamiseks. See toetab piirkondlikke ja maailmafinaali ICPC üritusi, ülikoolide programmeerimiskursuseid ja veebivõistlusi, pakkudes veebiliidest võistlejatele lahenduste esitamiseks ning kohtunikele ja administraatoritele probleemide, keelte, meeskondade ja reaalajas tulemustabelite haldamiseks.
DOMjudge'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga esituse, testjuhtumi ja hindamistulemuse sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma võistlejapõhiste tasudeta ja ilma majutatud teenuse poolt kehtestatud üleslaadimise piiranguteta. Server on iseseisvalt täielikult funktsionaalne võistluste, probleemide ja meeskondade konfigureerimiseks, samas kui kompileeritud keelte hindamist teostavad eraldi liivakastis töötavad kohtunik-töötajad, mida saad hiljem lisada.
DOMjudge peamised omadused
ICPC-stiilis hindamine
Rakendab ICPC rahvusvahelise üliõpilaste programmeerimisvõistluse reegleid, sealhulgas karistusaega, tulemustabeli külmutamist ja otsuste kategooriaid nagu Vale vastus, Ajalimiit ja Käitusviga.
Reaalajas tulemustabelid
Avalikud ja žürii tulemustabelid uuenevad reaalajas esituste laekumisel, koos seadistatava tulemuste külmutamisega võistluse lõpu eel, et tagada dramaatilised lõpplahendused.
Meeskonna ja võistluste haldamine
Administraatori veebiliides võistluste, meeskondade, kasutajate, liikmesuste, probleemide, keelte ja selgituste haldamiseks mitme paralleelse sündmuse raames.
Liivakastitud kohtunikuhostid
Eraldi juurutatavad kohtunikuhosti töötajad kompileerivad ja käitavad esitusi isoleeritud cgroup-põhistes liivakastides rangete protsessori, mälu ja kettapiirangutega.
REST API ja CLP
Dokumenteeritud REST API pluss integreerimine Võistluse API spetsifikatsiooniga võimaldab sul ühendada väliseid tulemustabeleid, lahendustööriistu ja ICPC tööriistade ökosüsteemi.
Mitmekeelne tugi
Kaasas hindamistoega C, C++, Java, Pythoni, Kotlini, Rusti, Go ja paljude teiste keelte jaoks, koos täieliku keelepõhise kompileerimis- ja käituskonfiguratsiooniga.
Miks kasutada DOMjudge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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