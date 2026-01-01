DOMjudge on küps avatud lähtekoodiga automatiseeritud kohtunike süsteem ICPC stiilis programmeerimisvõistluste korraldamiseks. See toetab piirkondlikke ja maailmafinaali ICPC üritusi, ülikoolide programmeerimiskursuseid ja veebivõistlusi, pakkudes veebiliidest võistlejatele lahenduste esitamiseks ning kohtunikele ja administraatoritele probleemide, keelte, meeskondade ja reaalajas tulemustabelite haldamiseks.

DOMjudge'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga esituse, testjuhtumi ja hindamistulemuse sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma võistlejapõhiste tasudeta ja ilma majutatud teenuse poolt kehtestatud üleslaadimise piiranguteta. Server on iseseisvalt täielikult funktsionaalne võistluste, probleemide ja meeskondade konfigureerimiseks, samas kui kompileeritud keelte hindamist teostavad eraldi liivakastis töötavad kohtunik-töötajad, mida saad hiljem lisada.