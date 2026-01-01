Juuruta Silex ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga koodivaba visuaalne veebilehe koostaja, mis väljastab puhtad, teisaldatavad HTML- ja CSS-failid.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Silex
Silex on Webflow'le avatud lähtekoodiga alternatiiv — visuaalne, koodivaba veebilehe koostaja, mis töötab täielikult brauseris ja toodab standardseid HTML- ja CSS-faile. Erinevalt kommertslikest veebilehe koostajatest, mis lukustavad sinu kujundused ja sisu oma platvormile, salvestab Silex kõik lihtfailidena sinu enda serverisse. See ühendub peata sisuhaldussüsteemidega (CMS) dünaamilise sisu jaoks, integreerub staatiliste saidigeneraatoritega nagu 11ty ja seda saab laiendada pistikprogrammisüsteemi kaudu.
Silexi isemajutamine VPS-il annab veebidisaineritele ja agentuuridele piiramatu projektide tööruumi fikseeritud serverikuluga, ilma saidipõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole platvormist, mis püsiks võrgus või taskukohane.
Silex peamised omadused
Visuaalne lohista ja paiguta redigeerija
Loo lehti visuaalselt, kasutades GrapesJS-põhist redaktorit koos komponentide, stiilide ja paigutustööriistadega — HTML-i või CSS-i teadmisi pole vaja.
Staatiline HTML-väljund
Iga Silexi loodud veebisait on puhas, standardne HTML ja CSS — ilma käitusaja sõltuvusteta, töötab igal majutuspakkuja juures ja on täielikult teisaldatav.
CMS-i andmesidumine
Ühenda lehekülje kujundused WordPressi (GraphQL), Strapi, Squidexi ja teiste peata sisuhaldussüsteemidega, nii et mittearendajad saaksid sisu värskendada disaini puudutamata.
Mitme saidi armatuurlaud
Halda piiramatul hulgal veebisaidi projekte ühest Silexi instantsist, organiseerituna ühte tööruumi agentuuridele ja vabakutselistele mitme kliendiga.
Pistikprogrammi laiendatavus
Laienda Silexit kohandatud komponentide, andmeühenduste ja kolmandate osapoolte teenuste integratsioonidega pistikprogrammisüsteemi kaudu, ilma tuuma hargnemata.
Miks kasutada Silex Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.