Silex on Webflow'le avatud lähtekoodiga alternatiiv — visuaalne, koodivaba veebilehe koostaja, mis töötab täielikult brauseris ja toodab standardseid HTML- ja CSS-faile. Erinevalt kommertslikest veebilehe koostajatest, mis lukustavad sinu kujundused ja sisu oma platvormile, salvestab Silex kõik lihtfailidena sinu enda serverisse. See ühendub peata sisuhaldussüsteemidega (CMS) dünaamilise sisu jaoks, integreerub staatiliste saidigeneraatoritega nagu 11ty ja seda saab laiendada pistikprogrammisüsteemi kaudu.

Silexi isemajutamine VPS-il annab veebidisaineritele ja agentuuridele piiramatu projektide tööruumi fikseeritud serverikuluga, ilma saidipõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole platvormist, mis püsiks võrgus või taskukohane.