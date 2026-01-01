Jitsu juurutamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga kliendiandmete platvorm, mis kogub tootesündmusi ja edastab need reaalajas teie andmelattu, turundustööriistadesse ja API-desse.
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Millega saab ehitada Jitsu
Jitsu on avatud lähtekoodiga kliendiandmete platvorm, mis on ehitatud inseneridele isemajutatava alternatiivina Segmentile. See kogub toote- ja veebisaidi sündmusi natiivsete SDK-de kaudu, töötleb neid serverivabade JavaScripti funktsioonidega ja edastab tulemused andmeladudesse, turundustööriistadesse ja kohandatud HTTP lõpp-punktidesse alla sekundi latentsusega.
Jitsu isemajutamine oma VPS-is hoiab iga sündmuse andmekoormuse, kliendi identifikaatori ja torujuhtme konfiguratsiooni teie enda infrastruktuuris – puudub sündmusepõhine hinnakujundus, MTU piirangud ja tarnija lukustus. See juurutus koondab Jitsu täieliku sündmuste torujuhtme (konsool, sissevõtt, rootor ja bulker) koos PostgreSQL-i, ClickHouse'i, MongoDB ja Redpandaga, andes teile tootmisvalmis CDP ühe Compose'i virnas.
Jitsu peamised omadused
Reaalajas sündmuste voogedastus
Edastab jäädvustatud sündmused andmeladudesse ja SaaS-i sihtkohtadesse sekunditega, toites reaalajas armatuurlaudu, auditooriume ja tooteanalüütikat.
Kohalikud lao sihtkohad
Laeb sündmused otse Snowflake'i, BigQuery'sse, Redshift'i, ClickHouse'i, Postgres'i ja S3-e sisseehitatud skeemihaldusega — eraldi ETL-tööriista pole vaja.
JavaScripti funktsioonid
Filtreeri, rikasta ja muuda sündmusi, kasutades kohandatud JavaScripti funktsioone, mis töötavad serveripoolselt enne, kui sündmused sihtkohtadesse jõuavad.
Allika konnektorid
Tõmba andmeid andmebaasidest, SaaS API-dest ja failidest, kasutades Singeri ja Airbyte'i konnektoreid partiiandmete sissevõtuks reaalajas voogude kõrval.
Kasutajaprofiili salvestus
Hoidke MongoDB-s ühtseid külastajate ja kasutajate profiile seadmeülese identiteedi ühtlustamise, segmenteerimise ja isikupärastamise kasutusjuhtude jaoks.
Isehostitud privaatsus
Hoia kliendi sündmuste andmed, identifikaatorid ja isikuandmed oma VPS-i sees — Jitsu ei saada kunagi andmeid koju ega lisa kolmanda osapoole tarnijaid sinu andmetorustikku.
Miks kasutada Jitsu Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.