Jitsu on avatud lähtekoodiga kliendiandmete platvorm, mis on ehitatud inseneridele isemajutatava alternatiivina Segmentile. See kogub toote- ja veebisaidi sündmusi natiivsete SDK-de kaudu, töötleb neid serverivabade JavaScripti funktsioonidega ja edastab tulemused andmeladudesse, turundustööriistadesse ja kohandatud HTTP lõpp-punktidesse alla sekundi latentsusega.

Jitsu isemajutamine oma VPS-is hoiab iga sündmuse andmekoormuse, kliendi identifikaatori ja torujuhtme konfiguratsiooni teie enda infrastruktuuris – puudub sündmusepõhine hinnakujundus, MTU piirangud ja tarnija lukustus. See juurutus koondab Jitsu täieliku sündmuste torujuhtme (konsool, sissevõtt, rootor ja bulker) koos PostgreSQL-i, ClickHouse'i, MongoDB ja Redpandaga, andes teile tootmisvalmis CDP ühe Compose'i virnas.