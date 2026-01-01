Local Deep Research on avatud lähtekoodiga tehisintellekti uurimisassistent, millel on üle 7 200 GitHubi tärni ja mis käitab mitmeastmelisi uurimistöö vooge teie enda infrastruktuuril. See planeerib päringuid, kogub allikaid veebist, tegeleb puudujääkidega ja koostab viidatud aruandeid – sama mustriga nagu kommertslikud süvauuringute tooted, kuid täieliku kontrolliga selle üle, milline mudel ja millised otsingumootorid tööd teevad.

See juurutus ühendab Local Deep Researchi teie eelistatud pilve LLM-i pakkujaga – OpenRouter, OpenAI, Anthropic või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punktiga – ja tarnitakse koos SearXNG-ga kui privaatsust austava otsingutaustsüsteemiga, nii et uurimispäringud ja koondatud allikad jäävad teie VPS-i, samas kui mudeli järeldamine toimub teie valitud tipptasemel pakkuja kaudu.