Paigalda kohalik süvauuring ühe klõpsuga.
Ise majutatud AI uurimisassistent, mis käitab iteratiivseid süvauuringute töövooge, kasutades pilve LLM-i pakkujaid.
Valige VPS-pakett Local Deep Research jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Local Deep Research
Local Deep Research on avatud lähtekoodiga tehisintellekti uurimisassistent, millel on üle 7 200 GitHubi tärni ja mis käitab mitmeastmelisi uurimistöö vooge teie enda infrastruktuuril. See planeerib päringuid, kogub allikaid veebist, tegeleb puudujääkidega ja koostab viidatud aruandeid – sama mustriga nagu kommertslikud süvauuringute tooted, kuid täieliku kontrolliga selle üle, milline mudel ja millised otsingumootorid tööd teevad.
See juurutus ühendab Local Deep Researchi teie eelistatud pilve LLM-i pakkujaga – OpenRouter, OpenAI, Anthropic või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punktiga – ja tarnitakse koos SearXNG-ga kui privaatsust austava otsingutaustsüsteemiga, nii et uurimispäringud ja koondatud allikad jäävad teie VPS-i, samas kui mudeli järeldamine toimub teie valitud tipptasemel pakkuja kaudu.
Local Deep Research peamised omadused
Iteratiivne süvauuring
Planeerib päringuid, tegeleb lünkadega ja koondab allikaid struktureeritud aruanneteks koos viidetega, mitte ühekordsete vastuste asemel.
Pilve LLM pakkujad
Töötab koos OpenRouteri, OpenAI, Anthropicu ja mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punktiga — vaheta pakkujaid ja mudeleid veebiliidesest konteinerit taaskäivitamata.
Privaatne otsingu taustaprogramm
Kaasas SearXNG, et uurimispäringud koondatakse kümnelt otsingumootorilt, neid kommertsjälgijatele paljastamata.
Sinu andmed jäävad paika
Uurimisajalugu, genereeritud aruanded ja konfiguratsioon asuvad sinu VPS-is — ainult mudeli järelduste kutsed lahkuvad serverist, krüpteeritult edastatakse sinu valitud teenusepakkujale.
Tsiteeritud, eksporditavad aruanded
Iga väide on seotud oma allikaga, et aruandeid saaks üle vaadata, kontrollida ja edasiseks kasutamiseks eksportida.
Veebipõhine seadistus
Mudelite pakkujad, API võtmed ja otsinguseaded hallatakse sisseehitatud seadete lehe kaudu — konfiguratsioonifaile serveris ei redigeerita.
Miks kasutada Local Deep Research Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.