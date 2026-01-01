Juurutage Zipline ühe klõpsuga paigaldusega.
ShareX-iga ühilduv failide ja piltide üleslaadimise server, millel on stiilne halduspaneel ja sisseehitatud lingilühendaja.
Valige VPS-pakett Zipline jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Zipline
Zipline on ise majutatav faili- ja pildilaadimisserver, mis on mõeldud edasijõudnud kasutajatele, kes vajavad kiiret ja usaldusväärset jagamist täieliku kontrolliga oma andmete üle. See toetab koheselt ShareX-i, Flameshot-i ja teisi ekraanipildi tööriistu, muutes selle sujuvaks asenduseks pilvepõhistele üleslaadimisteenustele nagu Imgur või file.io.
Lisaks lihtsatele üleslaadimistele sisaldab Zipline URL-i lühendamist, koodi kleepimiskaste, kaustade korraldamist, manuste kohandamist ja kasutajahaldust. Ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut salvestusruumi, failisuuruse piirangute puudumist ja täielikku privaatsust iga üleslaadimise jaoks.
Zipline peamised omadused
ShareX integratsioon
Sisseehitatud ShareX-i, Flameshoti ja kohandatud üleslaadija tugi võimaldab sul jäädvustada ja jagada ekraanipilte mõne sekundiga.
Sisseehitatud URL-i lühendaja
Lühenda linke koos failide üleslaadimisega ühelt juhtpaneelilt, ilma et peaksid eraldi teenust kasutama.
Kasutajahaldus
Loo mitu kontot individuaalsete üleslaadimiskvootide, õiguste ja eraldi failiteekidega.
Manustamise kohandamine
Kohanda OpenGraphi manuseid, et jagatud lingid kuvaksid rikkalikke eelvaateid Discordis, Slackis ja sotsiaalmeedias.
Koodikogumik
Jaga süntaksi esiletõstuga koodilõike koos automaatse keeletuvastuse ja aegumise valikutega.
Miks kasutada Zipline Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.