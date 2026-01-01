Zipline on ise majutatav faili- ja pildilaadimisserver, mis on mõeldud edasijõudnud kasutajatele, kes vajavad kiiret ja usaldusväärset jagamist täieliku kontrolliga oma andmete üle. See toetab koheselt ShareX-i, Flameshot-i ja teisi ekraanipildi tööriistu, muutes selle sujuvaks asenduseks pilvepõhistele üleslaadimisteenustele nagu Imgur või file.io.

Lisaks lihtsatele üleslaadimistele sisaldab Zipline URL-i lühendamist, koodi kleepimiskaste, kaustade korraldamist, manuste kohandamist ja kasutajahaldust. Ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut salvestusruumi, failisuuruse piirangute puudumist ja täielikku privaatsust iga üleslaadimise jaoks.