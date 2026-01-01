Convex on reaktiivne andmebaasiplatvorm, mis mõtestab ümber kaasaegsete rakenduste taustaprogrammi arhitektuuri. See ühendab dokumendiandmebaasi reaalajas päringute tellimustega, ACID tehingutega ja serverita funktsioonidega, mis töötavad otse sinu andmete kõrval — kõik ühel integreeritud platvormil. Kui andmed muutuvad, uuendatakse iga tellitud klienti automaatselt ilma pideva päringute tegemise (polling) või käsitsi WebSocketi halduseta.

Convexi isemajutamine sinu VPS-is annab sulle pühendatud arvutusvõimsuse järjepideva andmebaasi jõudluse ja täieliku andmesuveräänsuse jaoks, mis on kriitilise tähtsusega rakenduste jaoks, mis käsitlevad privaatsusregulatsioonidele alluvaid kasutajaandmeid. See juurutus sisaldab Convexi taustaprogrammi andmete salvestamiseks ja funktsioonide täitmiseks ning juhtpaneeli sinu andmebaasi haldamiseks, päringute jälgimiseks ja serverita funktsioonide juurutamiseks. Pärast esimest käivitamist genereeri administraatori võti, käivitades: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh