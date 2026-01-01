Juurutage Convex ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga reaktiivne andmebaasiplatvorm reaalajas päringute, ACID tehingute ja serverita funktsioonidega kaasaegsete rakenduste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Convex
Convex on reaktiivne andmebaasiplatvorm, mis mõtestab ümber kaasaegsete rakenduste taustaprogrammi arhitektuuri. See ühendab dokumendiandmebaasi reaalajas päringute tellimustega, ACID tehingutega ja serverita funktsioonidega, mis töötavad otse sinu andmete kõrval — kõik ühel integreeritud platvormil. Kui andmed muutuvad, uuendatakse iga tellitud klienti automaatselt ilma pideva päringute tegemise (polling) või käsitsi WebSocketi halduseta.
Convexi isemajutamine sinu VPS-is annab sulle pühendatud arvutusvõimsuse järjepideva andmebaasi jõudluse ja täieliku andmesuveräänsuse jaoks, mis on kriitilise tähtsusega rakenduste jaoks, mis käsitlevad privaatsusregulatsioonidele alluvaid kasutajaandmeid. See juurutus sisaldab Convexi taustaprogrammi andmete salvestamiseks ja funktsioonide täitmiseks ning juhtpaneeli sinu andmebaasi haldamiseks, päringute jälgimiseks ja serverita funktsioonide juurutamiseks. Pärast esimest käivitamist genereeri administraatori võti, käivitades: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex peamised omadused
Reaktiivsed reaalajas päringud
Päringud edastavad automaatselt uuendusi ühendatud klientidele kohe, kui andmed muutuvad, ilma pideva küsitlemise või käsitsi WebSocketi koodita.
ACID-tehingud
Iga kirjutamine on täielikult transaktsiooniline, tagades andmete järjepidevuse samaaegsete uuenduste korral mitmekasutaja rakendustes.
Serverita funktsioonid
Kirjuta taustaprogrammi loogika TypeScripti funktsioonidena, mis töötavad otse andmebaasimootoris, koos sinu andmetega.
Sisseehitatud failisalvestus
Salvesta ja edasta faile loomulikult, konfigureerimata eraldi objektisalvestusteenust või CDN-i integratsiooni.
Ajareisi silumine
Kontrolli ajaloolisi andmeseisundeid ja esita uuesti varasemaid päringuid, et diagnoosida vigu neid tootmises taastamata.
Miks kasutada Convex Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.