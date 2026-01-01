Juuruta Duplicati ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga varundusklient, mis loob krüpteeritud, inkrementaalsed varukoopiad pilvemälu ja kaugarvutitesse lihtsa veebiliidesega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Duplicati
Duplicati on tasuta avatud lähtekoodiga varundusklient, mis krüpteerib andmed AES-256-ga enne inkrementaalsete, deduplitseeritud ja tihendatud varukoopiate saatmist enam kui 20 salvestusteenusesse — sealhulgas Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 ja standardprotokollid nagu SFTP ja WebDAV. Kuna kõik on kliendipoolselt krüpteeritud, jäävad sinu andmed privaatseks isegi kolmandate osapoolte pilveteenustes salvestamisel.
Puhas veebiliides muudab lihtsaks varundustööde konfigureerimise, säilituspoliitikate seadmise, varukoopia terviklikkuse kontrollimise ja ajastatud käivituste jälgimise. Plokipõhine deduplitseerimine ja tihendamine hoiavad salvestuskulud madalad isegi suurte andmekogumite puhul. Duplicati isemajutamine VPS-il annab sulle usaldusväärse, alati töötava varundusmootori, mis käivitab ajastatud töid järjepidevalt, ilma et peaks sõltuma personaalarvuti sisselülitatuna olemisest.
Duplicati peamised omadused
AES-256 kliendipoolne krüpteerimine
Krüpteerib kõik andmed enne, kui need sinu serverist lahkuvad, nii et kolmanda osapoole pilvemälu teenuses olevad varukoopiad jäävad täiesti privaatseks.
20+ salvestuse taustaprogrammi
Toetab Amazon S3, Google Drive'i, OneDrive'i, Backblaze B2, Dropboxi, SFTP-d, WebDAV-i ja paljusid muid sihtkohti ühest liidesest.
Inkrementaalne ja dedupleeritud
Pärast esimest varundamist laaditakse üles ainult muudetud plokid, vähendades oluliselt salvestusruumi kasutust ja üleslaadimise ribalaiust järgnevate tööde puhul.
Paindlik ajastamine
Konfigureeri automaatsed varundusaknad koos säilituspoliitikatega, mis vanad taastepunktid automaatselt aeguvad, et hallata salvestuskulusid.
Varunduse kontroll
Perioodiliselt testib varukoopia terviklikkust andmete taastamise ja võrdlemise teel, avastades vaikse riknemise enne, kui sellest saab taasteprobleem.
Miks kasutada Duplicati Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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