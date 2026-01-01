Duplicati on tasuta avatud lähtekoodiga varundusklient, mis krüpteerib andmed AES-256-ga enne inkrementaalsete, deduplitseeritud ja tihendatud varukoopiate saatmist enam kui 20 salvestusteenusesse — sealhulgas Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 ja standardprotokollid nagu SFTP ja WebDAV. Kuna kõik on kliendipoolselt krüpteeritud, jäävad sinu andmed privaatseks isegi kolmandate osapoolte pilveteenustes salvestamisel.

Puhas veebiliides muudab lihtsaks varundustööde konfigureerimise, säilituspoliitikate seadmise, varukoopia terviklikkuse kontrollimise ja ajastatud käivituste jälgimise. Plokipõhine deduplitseerimine ja tihendamine hoiavad salvestuskulud madalad isegi suurte andmekogumite puhul. Duplicati isemajutamine VPS-il annab sulle usaldusväärse, alati töötava varundusmootori, mis käivitab ajastatud töid järjepidevalt, ilma et peaks sõltuma personaalarvuti sisselülitatuna olemisest.