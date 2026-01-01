Apache StreamPark on tipptasemel Apache projekt, mis ühendab reaalajas voogedastustöötlusrakenduste täieliku elutsükli, mis on ehitatud Apache Flinki ja Apache Sparki peale. See ühendab arendajakeskse eelnevalt ehitatud API-de ja konnektorite raamistiku pilvepõhise operatsioonikonsooliga voogedastustööde kompileerimiseks, juurutamiseks, jälgimiseks ja skaleerimiseks ühest veebiliidesest.

StreamParki isemajutamine oma VPS-is hoiab Flinki töö artefaktid, juurutamise ajaloo ja operatiivsed metaandmed sinu kontrolli all, eemaldades samal ajal kulud ja keerukuse eraldi voogedastustöötluse juhtimiskihi käitamisel hüperskaalal.