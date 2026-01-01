Apache StreamParki juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Kõik-ühes voogedastusrakenduste arendusraamistik ja pilvepõhine reaalaja arvutusplatvorm Apache Flinki ja Sparki jaoks.
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Millega saab ehitada Apache StreamPark
Apache StreamPark on tipptasemel Apache projekt, mis ühendab reaalajas voogedastustöötlusrakenduste täieliku elutsükli, mis on ehitatud Apache Flinki ja Apache Sparki peale. See ühendab arendajakeskse eelnevalt ehitatud API-de ja konnektorite raamistiku pilvepõhise operatsioonikonsooliga voogedastustööde kompileerimiseks, juurutamiseks, jälgimiseks ja skaleerimiseks ühest veebiliidesest.
StreamParki isemajutamine oma VPS-is hoiab Flinki töö artefaktid, juurutamise ajaloo ja operatiivsed metaandmed sinu kontrolli all, eemaldades samal ajal kulud ja keerukuse eraldi voogedastustöötluse juhtimiskihi käitamisel hüperskaalal.
Apache StreamPark peamised omadused
Flink ja Spark ühendatud
Arenda, juuruta ja halda Apache Flinki ja Apache Sparki voogedastustöid ühest konsoolist mitmeversioonilise käitusaja toega.
Brauseris tööde loomine
Kirjuta Flink SQL-i ja JAR-põhiseid rakendusi veebiredaktoris süntaksi esiletõstmisega, sõltuvuste haldusega ja versiooniajalooga.
Ühe klõpsuga juurutamine
Käivita töid Standalone'i, YARN-i Hadoop 2.x/3.x-is või Kubernetes klastritesse otse platvormilt, brauserist lahkumata.
Sisseehitatud jälgimine
Jälgi käimasolevaid töid, kontrollpunkte, salvestuspunkte ja tõrkejuhtumeid reaalajas olekute armatuurlaudade ja hoiatuste integratsioonidega.
Rikkalik ühenduste ökosüsteem
Tarnige kiiremini valmiskonnektoritega Kafka, JDBC, Dorise, Paimoni, ClickHouse'i ning muude suurandmete ja ML-süsteemide jaoks.
Miks kasutada Apache StreamPark Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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