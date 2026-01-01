Eclipse Hawkbit on domeenist sõltumatu taustaprogrammi raamistik tarkvarauuenduste levitamiseks piiratud ressurssidega servaseadmetele, lüüsidele ja kontrolleritele, mis on ühendatud IP-põhiste võrkudega. Ehitatud Java ja Springi peale, pakub see serveripoolset infrastruktuuri, mida seadmepargi operaatorid vajavad õhu kaudu toimuvate uuenduste ajastamiseks, sihtimiseks ja jälgimiseks tööstuslikus mastaabis.

Hawkbiti ise majutamine oma VPS-is hoiab seadmete inventuuri, artefakti binaarfaile ja levitamise telemeetriat sinu kontrolli all, ilma seadmepõhiste tasudeta või tarnija lukustuseta. See pakub seadmetele Direct Device Integration API-t ja haldus-API-t kampaaniate korraldamiseks sinu enda tööriistadest.