Juuruta Eclipse Hawkbit ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga IoT värskenduste haldus püsivara ja tarkvara levitamiseks ühendatud servaseadmete parkidele.
Valige VPS-pakett Eclipse Hawkbit jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit on domeenist sõltumatu taustaprogrammi raamistik tarkvarauuenduste levitamiseks piiratud ressurssidega servaseadmetele, lüüsidele ja kontrolleritele, mis on ühendatud IP-põhiste võrkudega. Ehitatud Java ja Springi peale, pakub see serveripoolset infrastruktuuri, mida seadmepargi operaatorid vajavad õhu kaudu toimuvate uuenduste ajastamiseks, sihtimiseks ja jälgimiseks tööstuslikus mastaabis.
Hawkbiti ise majutamine oma VPS-is hoiab seadmete inventuuri, artefakti binaarfaile ja levitamise telemeetriat sinu kontrolli all, ilma seadmepõhiste tasudeta või tarnija lukustuseta. See pakub seadmetele Direct Device Integration API-t ja haldus-API-t kampaaniate korraldamiseks sinu enda tööriistadest.
Eclipse Hawkbit peamised omadused
Suunatud juurutamised
Määra juurutusrühmad seadme atribuutide alusel ja levita uuendusi kontrollitud lainetena, edulävede ja automaatsete tagasipöördumise käivitajatega.
Artefaktide hoidla
Laadi üles, versioonihalda ja edasta püsivara kujutisi, operatsioonisüsteemi pakette ja rakenduste komplekte sisseehitatud artefaktihoidlast koos kontrollsumma kontrolliga.
Otsene seadme API
Seadmed küsitlevad DDI REST liidest, et hankida määratud uuendusi, anda aru edenemisest ja kinnitada installitulemusi ilma eritellimusel valmistatud transpordikoodita.
Mitme rentnikuga valmis
Isoleeri seadmepargid, kasutajad ja tarkvarahoidlad rentniku kaupa — kasulik kliendi juurutuste haldamiseks või tootesarjade eraldamiseks.
Haldamine REST API
Juhi juurutamisi, sihtmärke, jaotuskomplekte ja tarkvaramooduleid programmeeritavalt, et integreerida CI/CD torujuhtmete ja olemasolevate operatsioonitööriistadega.
RabbitMQ sündmuste siin
Edasta seadme olekumuutused ja juurutussündmused RabbitMQ-sse, et allavoolu süsteemid saaksid reaalajas reageerida ilma andmebaasi küsitlemata.
Miks kasutada Eclipse Hawkbit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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