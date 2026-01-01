Castopod on terviklik avatud lähtekoodiga taskuhäälingusaadete majutuse platvorm, mis on loodud loojatele, kes soovivad professionaalseid avaldamisvõimalusi ilma kolmandate osapoolte majutusteenustele tuginemata. See haldab episoodide haldamist, automaatset RSS-voo genereerimist levitamiseks kõikidele suurematele platvormidele, üksikasjalikku kuulajate analüütikat ja ActivityPubi integratsiooni detsentraliseeritud sotsiaalvõrgustike jaoks – kõik ühes isemajutatud paketis.

Taskuhäälingusaate majutamine oma VPS-is tähendab, et sa omad oma auditooriumi andmeid, väldid allalaadimispõhiseid andmesidetasusid ja säilitad täieliku kontrolli oma sisu levitamise ja monetiseerimise üle ilma platvormi lukustamiseta.