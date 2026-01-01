Paigalda Castopod ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga podcastide majutuse platvorm analüütika, sotsiaalsete funktsioonide ja sisseehitatud rahateenimise tööriistadega.
Valige VPS-pakett Castopod jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Castopod
Castopod on terviklik avatud lähtekoodiga taskuhäälingusaadete majutuse platvorm, mis on loodud loojatele, kes soovivad professionaalseid avaldamisvõimalusi ilma kolmandate osapoolte majutusteenustele tuginemata. See haldab episoodide haldamist, automaatset RSS-voo genereerimist levitamiseks kõikidele suurematele platvormidele, üksikasjalikku kuulajate analüütikat ja ActivityPubi integratsiooni detsentraliseeritud sotsiaalvõrgustike jaoks – kõik ühes isemajutatud paketis.
Taskuhäälingusaate majutamine oma VPS-is tähendab, et sa omad oma auditooriumi andmeid, väldid allalaadimispõhiseid andmesidetasusid ja säilitad täieliku kontrolli oma sisu levitamise ja monetiseerimise üle ilma platvormi lukustamiseta.
Castopod peamised omadused
Automaatne RSS-i jaotus
Genereerib ja haldab sinu podcasti RSS-voogu automaatselt, hoides sinu saate kättesaadavana Spotifys, Apple Podcastides ja igas suuremas kataloogis.
Kuulaja analüütika
Üksikasjalik allalaadimiste statistika, demograafilised andmed ja kaasamise mõõdikud annavad sulle vajaliku publiku ülevaate oma saate strateegiliseks kasvatamiseks.
Sisseehitatud monetiseerimine
Premium-tellimused ja kuulajatoe funktsioonid võimaldavad sul luua jätkusuutliku taskuhäälingute äri otse oma infrastruktuuril.
ActivityPub integratsioon
Ühendu Fediverse'iga, nii et detsentraliseeritud sotsiaalplatvormide kuulajad saaksid jälgida, kommenteerida ja suhelda, lahkumata oma eelistatud rakendusest.
Mitme kasutaja koostöö
Rollipõhised õigused võimaldavad meeskondadel hallata episoode, analüütikat ja avaldamist mitme taskuhäälingute sarja lõikes ühest juhtpaneelist.
Miks kasutada Castopod Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.