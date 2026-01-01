Paigalda TaskTrove ühe klõpsuga.
Ise majutatud isiklik ülesannete haldur loomuliku keele parsimise, korduvate ülesannete ning Kanban- ja kalendrivaadetega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TaskTrove
TaskTrove on kergekaaluline, isemajutatav ülesannete haldamise rakendus, mis salvestab kõik andmed lihtsate JSON-failidena — andmebaasi pole vaja. See töötleb loomuliku keele sisendit kuupäevade ja kellaaegade jaoks, toetab piiramatult alamülesandeid ja korduvaid ülesannete mustreid ning korraldab tööd värvikoodiga siltidega projektideks. Mitu vaadet — loend, Kanbani tahvel ja kalender — võimaldavad sul ülesannetega töötada mis tahes paigutuses, mis hetkele sobib.
Erinevalt pilvepõhistest ülesannete rakendustest, mis sünkroonivad andmeid kolmandate osapoolte serverite kaudu, töötab TaskTrove täielikult sinu enda VPS-is ilma jälgimiseta, kasutusanalüütikata ja väliste API-sõltuvusteta. Ülesannete andmed salvestatakse loetavate JSON-failidena, mida saab varundada, üle kanda või mis tahes tekstiredaktoriga kontrollida.
TaskTrove peamised omadused
Loomuliku keele sõelumine
Sisesta "homme kell 14.00" või "igal reedel", et määrata tähtajad ja korduvad ajakavad ilma kuupäevavalijat puudutamata.
Kanban ja kalendrivaated
Vaheta loendi-, Kanbani tahvli ja kalendripaigutuste vahel, et töötada oma ülesannetega vaates, mis sobib kõige paremini sinu praeguse fookusega.
Korduvad ülesandemustrid
Määra igapäevased, iganädalased, igakuised või täielikult kohandatud kordusreeglid, nii et rutiinsed ülesanded ajastatakse automaatselt ümber ilma käsitsi sisestamiseta.
Projekti korraldus
Rühmitage ülesanded projektidesse sektsioonide, värvikoodiga siltide ja piiramatute alamülesannetega, et hoida keeruline töö struktureerituna ja navigeeritavana.
Failipõhine salvestusruum
Kõik ülesanded salvestatakse tavaliste JSON-failidena — lihtne varundada, teise eksemplari üle kanda või otse lugeda ilma andmebaasitööriistata.
Miks kasutada TaskTrove Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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