TaskTrove on kergekaaluline, isemajutatav ülesannete haldamise rakendus, mis salvestab kõik andmed lihtsate JSON-failidena — andmebaasi pole vaja. See töötleb loomuliku keele sisendit kuupäevade ja kellaaegade jaoks, toetab piiramatult alamülesandeid ja korduvaid ülesannete mustreid ning korraldab tööd värvikoodiga siltidega projektideks. Mitu vaadet — loend, Kanbani tahvel ja kalender — võimaldavad sul ülesannetega töötada mis tahes paigutuses, mis hetkele sobib.

Erinevalt pilvepõhistest ülesannete rakendustest, mis sünkroonivad andmeid kolmandate osapoolte serverite kaudu, töötab TaskTrove täielikult sinu enda VPS-is ilma jälgimiseta, kasutusanalüütikata ja väliste API-sõltuvusteta. Ülesannete andmed salvestatakse loetavate JSON-failidena, mida saab varundada, üle kanda või mis tahes tekstiredaktoriga kontrollida.