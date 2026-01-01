DokuWiki on kerge, standarditele vastav wiki, mis salvestab kogu sisu lihttekstifailidesse, mitte andmebaasi. See failipõhine disain hoiab seadistuse minimaalsena ja muudab varundamise äärmiselt lihtsaks – lihtsalt kopeeri failid. Vaatamata oma lihtsusele pakub DokuWiki täisfunktsionaalset redigeerimiskogemust, hierarhilist nimeruumi korraldust, detailset juurdepääsukontrolli ja ulatuslikku pistikprogrammide ökosüsteemi, mis saab laiendada funktsionaalsust ilma infrastruktuuri keerukust lisamata.

DokuWiki isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumentatsiooni privaatsena ja ligipääsetavana täielikult sinu tingimustel. Puuduvad kasutajapõhised tasud, välised teenusesõltuvused ega andmed, mis sinu infrastruktuurist lahkuksid — muutes selle usaldusväärseks pikaajaliseks valikuks sise-wikide, tehniliste tööjuhendite ja igas suuruses meeskonna teadmusbaaside jaoks.