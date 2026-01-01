Juuruta DokuWiki ühe klõpsuga paigaldus.
Lihtne, andmebaasivaba wiki platvorm tehnilise dokumentatsiooni ja meeskonna teadmusbaaside jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DokuWiki
DokuWiki on kerge, standarditele vastav wiki, mis salvestab kogu sisu lihttekstifailidesse, mitte andmebaasi. See failipõhine disain hoiab seadistuse minimaalsena ja muudab varundamise äärmiselt lihtsaks – lihtsalt kopeeri failid. Vaatamata oma lihtsusele pakub DokuWiki täisfunktsionaalset redigeerimiskogemust, hierarhilist nimeruumi korraldust, detailset juurdepääsukontrolli ja ulatuslikku pistikprogrammide ökosüsteemi, mis saab laiendada funktsionaalsust ilma infrastruktuuri keerukust lisamata.
DokuWiki isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumentatsiooni privaatsena ja ligipääsetavana täielikult sinu tingimustel. Puuduvad kasutajapõhised tasud, välised teenusesõltuvused ega andmed, mis sinu infrastruktuurist lahkuksid — muutes selle usaldusväärseks pikaajaliseks valikuks sise-wikide, tehniliste tööjuhendite ja igas suuruses meeskonna teadmusbaaside jaoks.
DokuWiki peamised omadused
Andmebaasi pole vaja
Kogu sisu salvestatakse lihttekstifailidena, kõrvaldades andmebaasi seadistamise ja hoolduskulud, mis on tavalised teiste wiki platvormide puhul.
Sisseehitatud versioonihaldus
Iga muudatust jälgitakse täieliku erinevuste vaate ja ühe klõpsuga taastamisega, nii et ükski sisumuudatus ei lähe kunagi jäädavalt kaduma.
Paindlik juurdepääsukontroll
Kasutajarühmad ja leheõigused võimaldavad sul piirata või avada viki jaotisi täpselt õigele sihtrühmale.
Rikas pistikprogrammi ökosüsteem
Sajad kogukonna pistikprogrammid lisavad funktsioone nagu süntaksi esiletõstmine, diagrammid, ülesannete loendid ja integratsioonid, ilma et peaks põhikoodi puudutama.
Lihtne varundamine
Kuna sisu on lihtsad failid, on kogu wiki varundamine sama lihtne kui ühe kataloogi kopeerimine või selle lisamine mis tahes failipõhisesse varundusstrateegiasse.
Miks kasutada DokuWiki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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