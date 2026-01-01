Juurutage GoCD ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga pidevtarne server võimsa torujuhtme modelleerimise, väärtusahela kaardistamise ja sõltuvuste haldamisega keerukate väljalaskevoo jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GoCD
GoCD on ThoughtWorksi arendatud pidevtarne server, mis ületab põhilise CI piire, et modelleerida kogu tarkvara tarneahelat. Selle peamine tugevus on võime määratleda keerulisi tarneahelaid sisse- ja väljavoolu sõltuvustega, võimaldades meeskondadel täpselt esitada, kuidas kood liigub kinnitamisest tootmisse läbi mitme etapi, keskkonna ja paralleelsete harude.
Väärtusvoo kaardi vaade annab meeskondadele reaalajas visualiseerimise igast ehitusest ja juurutamisest kogu tarneahelas, muutes kitsaskohtade tuvastamise ja iga väljalaske oleku mõistmise lihtsaks. GoCD töötab kerge serveri- ja agendi arhitektuuri kaudu, nii et ehitusvõimsus suureneb lihtsalt rohkem agente lisades. Isemajutus tagab, et sinu tarneahela konfiguratsioonid, artefaktid ja juurutamise ajalugu jäävad täielikult sinu kontrolli alla.
GoCD peamised omadused
Väärtusahela kaardistamine
Visualiseeri iga ehitust ja juurutust kogu tarneahelas reaalajas, muutes kitsaskohad ja väljalaske oleku koheselt nähtavaks.
Torujuhtme modelleerimine
Modelleeri keerulised sisse- ja väljavoolu sõltuvused torujuhtmete vahel, et täpselt esitada, kuidas kood liigub commitist tootmisse.
Rööpne täitmine
Käivita mitu etappi ja tööd paralleelselt konveieris, et lühendada ehitusaegu ja maksimeerida infrastruktuuri kasutust.
Agendipõhine skaleerimine
Lisa koostamisagente, et võimsust horisontaalselt skaleerida — iga agent võtab serverist töid vastu ja käitab neid iseseisvalt.
Pipeline koodina
Salvesta torujuhtme konfiguratsioonid oma Giti repositooriumis ja lase GoCD-l automaatselt sünkroonida ja muudatusi rakendada iga pushiga.
Miks kasutada GoCD Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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