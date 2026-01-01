GoCD on ThoughtWorksi arendatud pidevtarne server, mis ületab põhilise CI piire, et modelleerida kogu tarkvara tarneahelat. Selle peamine tugevus on võime määratleda keerulisi tarneahelaid sisse- ja väljavoolu sõltuvustega, võimaldades meeskondadel täpselt esitada, kuidas kood liigub kinnitamisest tootmisse läbi mitme etapi, keskkonna ja paralleelsete harude.

Väärtusvoo kaardi vaade annab meeskondadele reaalajas visualiseerimise igast ehitusest ja juurutamisest kogu tarneahelas, muutes kitsaskohtade tuvastamise ja iga väljalaske oleku mõistmise lihtsaks. GoCD töötab kerge serveri- ja agendi arhitektuuri kaudu, nii et ehitusvõimsus suureneb lihtsalt rohkem agente lisades. Isemajutus tagab, et sinu tarneahela konfiguratsioonid, artefaktid ja juurutamise ajalugu jäävad täielikult sinu kontrolli alla.