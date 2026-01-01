Docmost on kaasaegne, avatud lähtekoodiga alternatiiv Notionile ja Confluence'ile, mis on mõeldud meeskondadele, kes vajavad reaalajas koostööl põhinevat redigeerimist ilma pilvepõhiste platvormide privaatsuskompromissideta. Mitu kasutajat saavad sama lehte samaaegselt redigeerida konfliktivaba sünkroonimisega, samas kui tööruumid pakuvad selget eraldatust meeskondade, projektide või osakondade vahel.

Docmosti ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu sisemine dokumentatsioon, arhitektuurilised otsused ja tundlik teadmusbaasi sisu ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Kaasasolev PostgreSQL-i andmebaas ja Redis-i vahemälu pakuvad koostööl põhineva redigeerimise nõutavat jõudlust ja töökindlust, kusjuures püsiv salvestusruum kaitseb sinu dokumentatsiooni uuenduste vahel.