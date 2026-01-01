Juurutage Docmost ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga koostööpõhine wiki platvorm reaalajas koosredigeerimise, diagrammide ja meeskonnaruumidega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Docmost
Docmost on kaasaegne, avatud lähtekoodiga alternatiiv Notionile ja Confluence'ile, mis on mõeldud meeskondadele, kes vajavad reaalajas koostööl põhinevat redigeerimist ilma pilvepõhiste platvormide privaatsuskompromissideta. Mitu kasutajat saavad sama lehte samaaegselt redigeerida konfliktivaba sünkroonimisega, samas kui tööruumid pakuvad selget eraldatust meeskondade, projektide või osakondade vahel.
Docmosti ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu sisemine dokumentatsioon, arhitektuurilised otsused ja tundlik teadmusbaasi sisu ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Kaasasolev PostgreSQL-i andmebaas ja Redis-i vahemälu pakuvad koostööl põhineva redigeerimise nõutavat jõudlust ja töökindlust, kusjuures püsiv salvestusruum kaitseb sinu dokumentatsiooni uuenduste vahel.
Docmost peamised omadused
Reaalajas kaasredigeerimine
Mitu meeskonnaliiget saavad sama lehte samaaegselt redigeerida konfliktivaba sünkroonimisega, mis tundub kohene ja loomulik.
Sisseehitatud diagrammimine
Draw.io, Excalidraw ja Mermaid on otse redaktoris saadaval, nii et visuaalne dokumentatsioon püsib kirjaliku sisu kõrval.
Kosmosepõhine organisatsioon
Eralda sisu meeskonna, projekti või osakonna järgi eraldi tööruumidega, igaühel oma liikmed ja õiguste seaded.
Täpsed õigused
Kasutajarühmad ja lehe taseme juurdepääsukontrollid võimaldavad sul jagada õiget sisu õigete inimestega kogu sinu organisatsioonis.
Täielik versiooniajalugu
Kõik muudatused salvestatakse, nii et saad igal ajal üle vaadata varasemad redaktsioonid või taastada mis tahes lehe eelmise versiooni.
Miks kasutada Docmost Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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