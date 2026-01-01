SpacetimeDB kaotab traditsioonilise taustaprogrammi virna, ühendades relatsioonilise andmebaasi ja rakendusserveri ühte juurutatavasse protsessi. Selle asemel, et hoida klientide ja andmete vahel eraldi API-kihti, ühenduvad kliendid otse SpacetimeDB-ga ja käivitavad serveripoolset loogikat – mida nimetatakse mooduliteks – otse andmebaasis. Rustis ehitatud, mälusisese oleku ja ettepoole kirjutava logi püsivusega, pakub see järjepidevaid alla millisekundi reageerimisaegu ilma abiteenusteta.

SpacetimeDB ise majutamine VPS-is annab sulle pühendatud CPU ja RAM-i – mis on selle mälusisese arhitektuuri peamised jõudlushoovad – hoides samal ajal kõik rakenduse andmed ja moodulikoodi täielikult sinu kontrolli all, ilma tarnija lukustuseta.