Juuruta SpacetimeDB ühe klõpsuga.
Relatsiooniline andmebaas ja rakendusserver ühes — kliendid ühenduvad otse ja käitavad loogikat andmebaasis alla millisekundi latentsusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SpacetimeDB
SpacetimeDB kaotab traditsioonilise taustaprogrammi virna, ühendades relatsioonilise andmebaasi ja rakendusserveri ühte juurutatavasse protsessi. Selle asemel, et hoida klientide ja andmete vahel eraldi API-kihti, ühenduvad kliendid otse SpacetimeDB-ga ja käivitavad serveripoolset loogikat – mida nimetatakse mooduliteks – otse andmebaasis. Rustis ehitatud, mälusisese oleku ja ettepoole kirjutava logi püsivusega, pakub see järjepidevaid alla millisekundi reageerimisaegu ilma abiteenusteta.
SpacetimeDB ise majutamine VPS-is annab sulle pühendatud CPU ja RAM-i – mis on selle mälusisese arhitektuuri peamised jõudlushoovad – hoides samal ajal kõik rakenduse andmed ja moodulikoodi täielikult sinu kontrolli all, ilma tarnija lukustuseta.
SpacetimeDB peamised omadused
Eraldi API kiht puudub
Kliendid ühenduvad otse andmebaasiga ja käivitavad selle sees mooduleid, asendades terve kihi veebiservereid, sõnumijärjekordi ja API-sid ühe protsessiga.
Reaalajas tellimused
Kliendid tellivad tabelimuudatused ja saavad automaatse delta sünkroonimise koheselt — ilma küsitlemiseta, eraldi WebSocketi serverit pole vaja.
Moodulipõhine loogika
Kirjuta serveripoolne rakendusloogika Rustis või C#-is ja juuruta see kompileeritud moodulina otse andmebaasi, et tagada optimaalne jõudlus ja turvalisus.
Mälusisene püsivusega
Kogu rakenduse olek hoitakse mälus kiireks lugemiseks, samas kui ette kirjutamise logi tagab andmete säilimise taaskäivituste ja krahhide korral ilma keeruliste varundusseadeteta.
Tootmises järeleproovitud
Annab jõudu BitCraft Online'i kogu taustasüsteemile, massiivselt mitme mängijaga mängule, kus kogu reaalajas olekut haldab üks SpacetimeDB eksemplar.
Miks kasutada SpacetimeDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.