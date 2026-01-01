Juurutage Gogs ühe klõpsuga paigaldus.
Valutu ise majutatav Giti teenus, mis on kirjutatud Go-s — kerge, kiire ja lihtne käivitada mis tahes serveris.
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Millega saab ehitada Gogs
Gogs (Go Giti teenus) on isemajutatud Giti teenus, mis on loodud lihtsuse ja minimaalse ressursikasutuse jaoks. Go keeles kirjutatud, pakub see hoidlate haldamist, probleemide jälgimist, wiki tuge ja meeskonna korraldamist puhta veebiliidese kaudu ning töötab tõhusalt isegi väikestel VPS-serveritel.
Gogsi isemajutamine hoiab sinu lähtekoodi sinu enda infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta välistest majutusplatvormidest. See juurutus ühendab Gogsi PostgreSQL-iga usaldusväärse andmesalvestuse jaoks ja sisaldab SSH pordi edastamist standardsete Giti push- ja pull-töövoogude jaoks.
Gogs peamised omadused
Giti hoidla majutus
Täielik hoidla haldus koos harude sirvimise, muudatuste ajaloo ja liitmissoovide töövoogudega lihtsas veebiliideses.
Probleemide jälgimine
Sisseehitatud probleemide jälgija siltide, vahe-eesmärkide ja ülesannete määramisega hoiab projektitöö koodi kõrval organiseerituna.
SSH ja HTTPS Giti ligipääs
Arendajad tõukavad ja tõmbavad üle SSH või HTTPS-i, kasutades standardseid Giti kliente, ilma töövoo muudatusteta.
Minimaalne ressursikasutus
Gogs töötab madala spetsifikatsiooniga riistvaral, muutes selle praktiliseks Giti majutuse valikuks väikeste serverite ja kodulaborite jaoks.
Webhook integratsioonid
Webhooki tugi käivitab CI/CD süsteemid ja välised teenused push-sündmuste korral automatiseeritud ehitus- ja juurutustorude jaoks.
Miks kasutada Gogs Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.