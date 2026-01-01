Gogs (Go Giti teenus) on isemajutatud Giti teenus, mis on loodud lihtsuse ja minimaalse ressursikasutuse jaoks. Go keeles kirjutatud, pakub see hoidlate haldamist, probleemide jälgimist, wiki tuge ja meeskonna korraldamist puhta veebiliidese kaudu ning töötab tõhusalt isegi väikestel VPS-serveritel.

Gogsi isemajutamine hoiab sinu lähtekoodi sinu enda infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta välistest majutusplatvormidest. See juurutus ühendab Gogsi PostgreSQL-iga usaldusväärse andmesalvestuse jaoks ja sisaldab SSH pordi edastamist standardsete Giti push- ja pull-töövoogude jaoks.