Firefly ühe klõpsuga paigaldus.
Lihtne WireGuard VPN-server veebipõhise haldusliidesega turvaliste VPN-ühenduste loomiseks ja haldamiseks ilma võrgundusalaste teadmisteta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Firefly
Firefly on lihtsustatud WireGuard VPN-server, mis ühendab WireGuardi suure jõudlusega kaasaegse krüptograafia ligipääsetava veebiliidesega klientide haldamiseks, konfiguratsioonide loomiseks ja ühenduste jälgimiseks. See kõrvaldab traditsioonilise WireGuardi seadistamise keerukuse, nii et saad turvalise VPN-i tööle minutitega, mitte tundidega.
Firefly paigaldamine oma VPS-i annab sulle pühendatud avaliku IP-aadressi usaldusväärseks VPN-juurdepääsuks, ettevõtteklassi ribalaiuse ilma internetiteenuse pakkuja piiranguteta ja täieliku sõltumatuse kolmandate osapoolte VPN-teenuse pakkujatest, kes logivad liiklust või kannatavad ootamatute katkestuste all.
Firefly peamised omadused
Ühe klõpsuga kliendi seadistamine
Genereeri WireGuardi kliendikonfiguratsioonid ja QR-koodid mobiilseadmetele otse veebiliidesest — käsurea tundmine pole vajalik.
Automaatsed SSL-sertifikaadid
Firefly pakub tasuta SSL-sertifikaate automaatselt, turvates haldusliidese ilma käsitsi sertifikaadi konfigureerimiseta.
Platvormiülesed kliendid
Töötab kõigi ametlike WireGuardi klientidega iOS-is, Androidis, Windowsis, macOS-is ja Linuxis — ühenda mis tahes seade ühe konfiguratsioonifailiga.
Reaalajas jälgimine
Armatuurlaud näitab aktiivseid ühendusi ja kliendipõhist ribalaiuse kasutust, nii et sa tead alati, kes on ühendatud ja kui palju liiklust nad kasutavad.
Süsteemi WireGuard pole vaja
Töötab täielikult Dockeris, ilma et WireGuardi oleks vaja hosti operatsioonisüsteemi paigaldada, lihtsustades juurutamist ja hoides hostisüsteemi puhtana.
Miks kasutada Firefly Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.