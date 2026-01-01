Firefly on lihtsustatud WireGuard VPN-server, mis ühendab WireGuardi suure jõudlusega kaasaegse krüptograafia ligipääsetava veebiliidesega klientide haldamiseks, konfiguratsioonide loomiseks ja ühenduste jälgimiseks. See kõrvaldab traditsioonilise WireGuardi seadistamise keerukuse, nii et saad turvalise VPN-i tööle minutitega, mitte tundidega.

Firefly paigaldamine oma VPS-i annab sulle pühendatud avaliku IP-aadressi usaldusväärseks VPN-juurdepääsuks, ettevõtteklassi ribalaiuse ilma internetiteenuse pakkuja piiranguteta ja täieliku sõltumatuse kolmandate osapoolte VPN-teenuse pakkujatest, kes logivad liiklust või kannatavad ootamatute katkestuste all.