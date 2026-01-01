Picsur on kerge, isemajutatav pildimajutuse platvorm, mis on mõeldud üksikisikutele ja meeskondadele, kes soovivad täielikku kontrolli oma piltide jagamise infrastruktuuri üle. Laadi üles pilte, saa koheselt jagatavad lingid ja konfigureeri aegumistähtajad — seda kõike ilma kolmandate osapoolte teenustele tuginemata, mis sisu tihendavad, reklaame kuvavad või faile hoiatuseta kustutavad.

PostgreSQL-i toel usaldusväärse metaandmete salvestamise jaoks toetab Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP ja AVIF formaate automaatse formaadimuundamise ja optimeerimisega. Selle REST API teeb lihtsaks programmeeritavate piltide üleslaadimise integreerimise olemasolevatesse tööriistadesse ja töövoogudesse sinu VPS-is.