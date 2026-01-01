MediaGo on avatud lähtekoodiga videolaadija, mis ühendab brauseripõhise kasutajaliidese lahingus testitud mootoritega nagu yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE ja BBDown. See tuvastab ja salvestab vooge M3U8 ja HLS esitusloenditest, YouTube'ist, Bilibilist, Twitterist, Instagramist, Redditist ja enam kui tuhandelt muult toetatud saidilt, seejärel teisendab tulemuse mis tahes formaati või kvaliteeti ilma eraldi ffmpeg sammuta.

MediaGo käitamine sinu enda VPS-is tähendab, et allalaadimised toimuvad kiirel, alati sisselülitatud serveril, mitte sinu sülearvutil, ja failid jäävad sinu kontrolli all olevasse salvestusruumi. Kaasnev brauserilaiendus ja HTTP API võimaldavad sul saata linke mis tahes seadmest samasse järjekorda, kus ülesannete haldus, edenemine ja ajalugu on nähtavad puhta veebipõhise armatuurlaua kaudu.