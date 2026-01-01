Paigalda MediaGo ühe klõpsuga.
Ise majutatud video tuvastaja ja allalaadija, mis tuvastab ja laeb alla M3U8, HLS, YouTube, Bilibili ja üle 1000 muu saidi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MediaGo
MediaGo on avatud lähtekoodiga videolaadija, mis ühendab brauseripõhise kasutajaliidese lahingus testitud mootoritega nagu yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE ja BBDown. See tuvastab ja salvestab vooge M3U8 ja HLS esitusloenditest, YouTube'ist, Bilibilist, Twitterist, Instagramist, Redditist ja enam kui tuhandelt muult toetatud saidilt, seejärel teisendab tulemuse mis tahes formaati või kvaliteeti ilma eraldi ffmpeg sammuta.
MediaGo käitamine sinu enda VPS-is tähendab, et allalaadimised toimuvad kiirel, alati sisselülitatud serveril, mitte sinu sülearvutil, ja failid jäävad sinu kontrolli all olevasse salvestusruumi. Kaasnev brauserilaiendus ja HTTP API võimaldavad sul saata linke mis tahes seadmest samasse järjekorda, kus ülesannete haldus, edenemine ja ajalugu on nähtavad puhta veebipõhise armatuurlaua kaudu.
MediaGo peamised omadused
M3U8 ja HLS nuuskur
Tuvasta ja laadi alla segmenteeritud voogedastused mis tahes veebilehelt, sealhulgas DRM-vabad otseülekannete salvestused ja tellitavad esitusloendid.
yt-dlp mootor
Komplektis olev yt-dlp tugi tõmbab videoid YouTube'ist, Twitterist, Instagramist, Redditist ja üle tuhande muu toetatud saidi kohe karbist välja.
Bilibili allalaadija
BBDowni natiivne integratsioon laeb alla Bilibili videoid, danmakut, subtiitreid ja kvaliteetseid heliribasid, mis pole enamikule tavalistele allalaadijatele kättesaadavad.
Brauserilaiendus
Kaaslane Chrome'i ja Firefoxi laiendus tuvastab videoid igal lehel ja paneb need ühe klõpsuga sinu serverisse järjekorda.
Rakendusesisene vormingu teisendamine
Teisenda lõpetatud allalaadimised muudesse vormingutesse või kvaliteetidesse komplektis oleva ffmpeg torujuhtme abil, armatuurlaualt lahkumata.
HTTP API ja automeerimine
Täielik REST API võimaldab skriptidel, AI assistentidel ja kolmanda osapoole tööriistadel luua ülesandeid, pärida edenemist ja hallata allalaadimisjärjekorda.
Miks kasutada MediaGo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.