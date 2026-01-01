Juuruta EmonCMS ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga veebirakendus energia, temperatuuri ja keskkonnaandurite andmete logimiseks ja visualiseerimiseks aja jooksul.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada EmonCMS
EmonCMS on OpenEnergyMonitor projekti avatud lähtekoodiga taustaprogramm, mis on loodud spetsiaalselt aegridade energia-, temperatuuri- ja keskkonnaandmete jaoks. Erinevalt üldotstarbelistest armatuurlaudadest on iga komponent – alates sisendi töötlemise torujuhtmetest kuni PHPFina ja PHPTimeSeries salvestusmootoriteni – häälestatud aastatepikkuste kõrge eraldusvõimega andurite andmete jaoks tagasihoidlikul riistvaral.
EmonCMS-i ise majutamine VPS-il hoiab majapidamise, päikeseenergia, soojuspumba ja IoT mõõtmised täielikult sinu kontrolli all, ilma andmevoo piirangute või pilveteenuse tellimusteta. Komplekti kuuluv MQTT-vahendaja, MariaDB ja Redis-virn aktsepteerib andmeid emonPi-lt, emonTx-ilt, ESPHome-ilt, Home Assistant-ilt ja mis tahes HTTP- või MQTT-võimeliselt andurilt.
EmonCMS peamised omadused
Ajaseeria vood
Kohandatud PHPFina ja PHPTimeSeries mootorid salvestavad aastaid kõrge eraldusvõimega andurite näiteid palju tõhusamalt kui üldine SQL-andmebaas.
MQTT ja HTTP sisendid
Võta vastu andmeid emonPi'lt, emonTx'ilt, ESPHome'ilt, Home Assistant'ilt või mis tahes seadmest, mis suudab avaldada MQTT-d või kutsuda HTTP API-t.
Sisendi töötlemine
Ahelda ühikute teisendused, võimsus-energia kogujad, kiirusepiirangud ja virtuaalsed andmevood ilma koodi või väliste skriptide kirjutamata.
Armatuurlauad ja graafikud
Lohistatav armatuurlaua redaktor mitmeseerialiste graafikute, näidikute ja tulpdiagrammidega andurite reaalajas ja ajalooliseks visualiseerimiseks.
Rakendused energia kasutamiseks
Valmisrakendused päikesepaneelidele, soojuspumpadele, elektrisõidukitele ja majapidamise tarbimisele pakuvad ülevaateid ilma käsitsi konfigureerimiseta.
REST API ja ekspordid
Loe ja kirjuta iga voogu dokumenteeritud REST API kaudu ning ekspordi toorest CSV andmeid võrguühenduseta analüüsimiseks või varundamiseks.
Miks kasutada EmonCMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.