EmonCMS on OpenEnergyMonitor projekti avatud lähtekoodiga taustaprogramm, mis on loodud spetsiaalselt aegridade energia-, temperatuuri- ja keskkonnaandmete jaoks. Erinevalt üldotstarbelistest armatuurlaudadest on iga komponent – alates sisendi töötlemise torujuhtmetest kuni PHPFina ja PHPTimeSeries salvestusmootoriteni – häälestatud aastatepikkuste kõrge eraldusvõimega andurite andmete jaoks tagasihoidlikul riistvaral.

EmonCMS-i ise majutamine VPS-il hoiab majapidamise, päikeseenergia, soojuspumba ja IoT mõõtmised täielikult sinu kontrolli all, ilma andmevoo piirangute või pilveteenuse tellimusteta. Komplekti kuuluv MQTT-vahendaja, MariaDB ja Redis-virn aktsepteerib andmeid emonPi-lt, emonTx-ilt, ESPHome-ilt, Home Assistant-ilt ja mis tahes HTTP- või MQTT-võimeliselt andurilt.