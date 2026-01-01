Paigalda Trek ühe klõpsuga.
Ise majutatud reaalajas koostööline reisiplaneerija interaktiivsete kaartide, eelarvete, pakkimisnimekirjade, päevikute ja AI abiga.
Valige VPS-pakett Trek jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Trek
Trek on avatud lähtekoodiga, ise majutatav reiside planeerimise platvorm, mis ühendab reaalajas koostöö kõige vajalikuga reisi korraldamiseks ühes liideses. Lohista-ja-paiguta päevaplaneerijad, interaktiivsed kaardid fotomarkeritega, ilmaennustused, mitme valuuta eelarved, pakkimisnimekirjad ja ajakirja stiilis reisipäevik asuvad kõik koos broneeringute, dokumendihoidla ja PDF-ekspordiga.
Erinevalt kommertsplaneerimisrakendustest, mis lukustavad sinu marsruudid ja fotod tellimustasude taha, töötab Trek täielikult sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril. Reaalajas WebSocketi sünkroonimine hoiab kaaslased ja pereliikmed plaanide arenedes kooskõlas, valikuline OIDC ühekordne sisselogimine integreerub olemasolevate identiteedipakkujatega ning sisseehitatud MCP server laseb AI assistentidel aidata planeerida, pakkida ja eelarvestada ilma tundlikke andmeid kolmandatele osapooltele saatmata.
Trek peamised omadused
Reaalajas koostöö
WebSocketi sünkroonimine edastab iga reisiplaani muudatuse, märkme ja eelarve muudatuse igale ühendatud reisijale koheselt, nii et kaasplaneerijad näevad alati sama plaani.
Interaktiivsed reisikaardid
Leaflet või Mapbox GL kaardid 3D-hoonete, maastiku, marsruudi visualiseerimise, fotomarkerite ja klastritega muudavad tasapinnalised marsruudid visuaalseks plaaniks.
Eelarved ja pakkimisnimekirjad
Jälgi kategooriapõhiseid kulusid isiku- ja päevapõhiste jaotustega, mitme valuuta toega, pakkimisnimekirja mallidega ja valikulise pagasi kaalu jälgimisega.
Reisipäevik ja atlas
Jäädvusta reisid ajakirjastiilis päevikusse fotode ja meeleoludega ning visualiseeri külastatud riigid, seeriad ja statistika maailmakaardil.
SSO ja 2FA
Ühenda mis tahes OIDC pakkuja — Google, Apple, Authentik, Keycloak — ja kaitse kontosid TOTP-põhise kahefaktorilise autentimisega ja varukoodidega.
AI MCP serveri kaudu
OAuth 2.1 autentitud MCP server 150+ tööriistaga laseb AI assistentidel luua reise, koostada pakkimisnimekirju ja hallata eelarveid määratud õigustega.
Miks kasutada Trek Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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