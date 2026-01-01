Trek on avatud lähtekoodiga, ise majutatav reiside planeerimise platvorm, mis ühendab reaalajas koostöö kõige vajalikuga reisi korraldamiseks ühes liideses. Lohista-ja-paiguta päevaplaneerijad, interaktiivsed kaardid fotomarkeritega, ilmaennustused, mitme valuuta eelarved, pakkimisnimekirjad ja ajakirja stiilis reisipäevik asuvad kõik koos broneeringute, dokumendihoidla ja PDF-ekspordiga.

Erinevalt kommertsplaneerimisrakendustest, mis lukustavad sinu marsruudid ja fotod tellimustasude taha, töötab Trek täielikult sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril. Reaalajas WebSocketi sünkroonimine hoiab kaaslased ja pereliikmed plaanide arenedes kooskõlas, valikuline OIDC ühekordne sisselogimine integreerub olemasolevate identiteedipakkujatega ning sisseehitatud MCP server laseb AI assistentidel aidata planeerida, pakkida ja eelarvestada ilma tundlikke andmeid kolmandatele osapooltele saatmata.