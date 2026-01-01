HumHub on avatud lähtekoodiga ettevõtte sotsiaalvõrgustiku platvorm, mis võimaldab organisatsioonidel luua privaatseid, ise majutatud intraneti kogukondi. See ühendab sotsiaalvõrgustike tuttava tunde — tegevusvood, ruumid (grupikanalid), otsevestlused, kasutajaprofiilid ja teavitused — sisemise meeskonna platvormi kontrolli- ja privaatsusnõuetega. Erinevalt majutatud alternatiividest, nagu Slack või Microsoft Teams, töötab HumHub täielikult sinu enda infrastruktuuril ilma kasutajapõhiste kuludeta või andmete lahkumiseta sinu serveritest.

Modulaarsele arhitektuurile ehitatud HumHub pakub enam kui 100 tasuta ja tasulise mooduli turgu, mis hõlmavad vikisid, kalendreid, ülesannete haldamist, küsitlusi, failide jagamist ja LDAP/Active Directory autentimist — muutes selle kohandatavaks iga meeskonna või organisatsiooni spetsiifiliste koostöövajadustega.