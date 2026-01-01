Paigalda HumHub ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ettevõtte sotsiaalvõrgustik ja sisevõrgu platvorm privaatsete meeskonnakogukondade loomiseks.
Valige VPS-pakett HumHub jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HumHub
HumHub on avatud lähtekoodiga ettevõtte sotsiaalvõrgustiku platvorm, mis võimaldab organisatsioonidel luua privaatseid, ise majutatud intraneti kogukondi. See ühendab sotsiaalvõrgustike tuttava tunde — tegevusvood, ruumid (grupikanalid), otsevestlused, kasutajaprofiilid ja teavitused — sisemise meeskonna platvormi kontrolli- ja privaatsusnõuetega. Erinevalt majutatud alternatiividest, nagu Slack või Microsoft Teams, töötab HumHub täielikult sinu enda infrastruktuuril ilma kasutajapõhiste kuludeta või andmete lahkumiseta sinu serveritest.
Modulaarsele arhitektuurile ehitatud HumHub pakub enam kui 100 tasuta ja tasulise mooduli turgu, mis hõlmavad vikisid, kalendreid, ülesannete haldamist, küsitlusi, failide jagamist ja LDAP/Active Directory autentimist — muutes selle kohandatavaks iga meeskonna või organisatsiooni spetsiifiliste koostöövajadustega.
HumHub peamised omadused
Ruumid ja kanalid
Korralda kogukondi spetsiaalsetesse ruumidesse — igaühel oma tegevuste voog, liikmed, failid ja moodulid — meeskondadele, osakondadele või projektidele.
100+ tasuta moodulit
Laienda funktsionaalsust turumoodulitega, mis hõlmavad vikisid, kalendreid, küsitlusi, ülesannete tahvleid, failijagamist ja videokõnesid — enamik neist on tasuta saadaval.
LDAP ja SSO
Autentige kasutajaid LDAP-i, Active Directory, SAML-i või sotsiaalmeedia sisselogimiste kaudu, tsentraliseerides identiteedihaldust oma olemasoleva kataloogitaristuga.
REST API juurdepääs
Täielik REST API võimaldab sul integreerida HumHubi väliste rakendustega, automatiseerida kasutajate haldamist ja luua platvormi peale kohandatud töövooge.
Kohandatud teemad
Rakenda kohandatud teemasid ja brändingut, et need vastaksid sinu organisatsiooni visuaalsele identiteedile, sealhulgas logod, värvid ja CSS-i ülekirjutused, põhifaile muutmata.
Miks kasutada HumHub Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.