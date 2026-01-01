Kuni 69% allahindlust Kanboard tootele

Deploy Kanboard in one click installation.

Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.

KÃ¤ivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganÃ¤dalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49â‚¬/kuus
Valige pakett
30-pÃ¤evane rahatagastuse garantii
Deploy Kanboard in one click installation.

Valige VPS-pakett Kanboard jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks

KÃµik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Kanboard

Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics â€” all in a clean interface without unnecessary complexity.

Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in â€” just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Kanboard peamised omadused

Visual Kanban Boards

Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.

Task Management

Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.

Built-In Analytics

Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.

Flexible Authentication

Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.

Automation & API

Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.

Miks kasutada Kanboard Hostingeris

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrÃ¼hmale lÃ¤hedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused PÃµhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja LÃµuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€

Noel
Noel

LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tÃ¤nu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tÃ¤nan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on tÃ¤iesti suurepÃ¤rane. See lihtsalt tÃ¶Ã¶tab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-pÃ¤evane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-pÃ¤evase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

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