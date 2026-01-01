Juuruta Emby ühe klõpsuga.
Isiklik meediaserver, mis korraldab ja voogedastab sinu videoid, muusikat ja fotosid igasse seadmesse kõikjalt.
Valige VPS-pakett Emby jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Emby
Emby on terviklik isiklik meediaserver, mis koondab kogu sinu meediakogu – filmid, telesaated, muusika ja fotod – ühele ühtsele platvormile. See teisendab ja voogedastab sisu automaatselt igasse seadmesse, realaegse transkodeerimisega, mis tagab sujuva taasesituse sõltumata kliendi võimekusest või võrgutingimustest.
Emby majutamine oma VPS-is annab sulle ööpäevaringse kättesaadavuse, ettevõtte tasemel üleslaadimiskiirused kaugvoogedastuseks ja pühendatud transkodeerimisressursid mitmele samaaegsele vaatajale. Sinu meedialibrary ja metaandmed jäävad täielikult sinu kontrolli alla, ilma et tellimustasemed piiraksid taasesitust või salvestusruumi.
Emby peamised omadused
Automaatne transkodeerimine
Reaalajas video- ja helimuundamine tagab sujuva taasesituse igal seadmel, olenemata algsest failivormingust või kliendi võimalustest.
Otse-TV ja DVR
Vaata otseülekandeid ja planeeri salvestusi sisseehitatud DVR-iga, asendades traditsioonilised kaabeltelevisiooni tellimused isehallatava lahendusega.
Mobiilne sünkroonimine
Laadi meedia nutitelefonidesse ja tahvelarvutitesse võrguühenduseta vaatamiseks, hoides sisu kättesaadavana isegi ilma internetiühenduseta.
Vanemlik järelevalve
Määra kasutajapõhised sisupiirangud ja vaatamisajakavad, et luua turvalised, vanusele vastavad meediakeskkonnad igale pereliikmele.
Mitme teegi tugi
Korralda filmid, telesaated, muusika ja fotod eraldi teekidesse, kus on rikkalikud metaandmed, kunstiteosed ja automaatselt hangitud hinnangud.
Miks kasutada Emby Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.