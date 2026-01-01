Emby on terviklik isiklik meediaserver, mis koondab kogu sinu meediakogu – filmid, telesaated, muusika ja fotod – ühele ühtsele platvormile. See teisendab ja voogedastab sisu automaatselt igasse seadmesse, realaegse transkodeerimisega, mis tagab sujuva taasesituse sõltumata kliendi võimekusest või võrgutingimustest.

Emby majutamine oma VPS-is annab sulle ööpäevaringse kättesaadavuse, ettevõtte tasemel üleslaadimiskiirused kaugvoogedastuseks ja pühendatud transkodeerimisressursid mitmele samaaegsele vaatajale. Sinu meedialibrary ja metaandmed jäävad täielikult sinu kontrolli alla, ilma et tellimustasemed piiraksid taasesitust või salvestusruumi.