Ant Media Server CE ühe klõpsuga paigaldamine.
Avatud lähtekoodiga meediaserver, mis pakub alla sekundi WebRTC, RTMP, SRT ja HLS voogedastust koos integreeritud halduspaneeliga.
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Millega saab ehitada Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition on avatud lähtekoodiga voogedastusmootor, mis on loodud ülimadala latentsusega otsevideo jaoks. See aktsepteerib sisendit RTMP, SRT ja WebRTC kaudu ning edastab vooge vaatajatele WebRTC (~0,5 s latentsus), HLS, CMAF LL-HLS, DASH ja RTSP kaudu — kõik ühest serverist. Sisseehitatud administraatori juhtpaneel võimaldab sul hallata vooge, konfigureerida rakendusi ja jälgida ühendusi ilma väliste tööriistadeta.
Isemajutus oma VPS-is tähendab, et puuduvad voopõhised tasud, kolmandate osapoolte platvormipiirangud ja täielik omandiõigus oma vaatajaskonna andmetele. Olenemata sellest, kas ehitad teletervise platvormi, e-õppe klassiruumi, otseülekande oksjonit või spordiülekannet, annab Ant Media Server sulle tootmisvalmis aluse, mida sa täielikult kontrollid.
Ant Media Server CE peamised omadused
Ülimadal latentsus WebRTC
Võta vastu ja esita vooge alla 0,5-sekundilise otsast-lõpuni latentsusega üle WebRTC, võimaldades reaalajas interaktiivseid videokogemusi.
Mitmeprotokolliline sisestamine
Võta vastu otsevooge OBS-ist, FFmpegist, IP-kaameratest ja mis tahes RTMP-, SRT- või WebRTC-ühilduvast allikast ilma lisakonfiguratsioonita.
HLS ja CMAF edastus
Edasta vooge üle standardse HLS-i ja CMAF LL-HLS-i, et vaatajad saaksid igas seadmes või CDN-is vaadata ilma pistikprogrammideta.
Sisseehitatud halduspaneel
Halda voogedastusrakendusi, kontrolli reaalajas seansse ja konfigureeri serveri seadeid läbi integreeritud veebikonsooli pordis 5080.
Salvestus ja VOD
Salvesta automaatselt otseülekanded MP4- või HLS-vormingusse ja paku neid tellitava sisuna samast serverist.
Miks kasutada Ant Media Server CE Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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