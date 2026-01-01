Ant Media Server Community Edition on avatud lähtekoodiga voogedastusmootor, mis on loodud ülimadala latentsusega otsevideo jaoks. See aktsepteerib sisendit RTMP, SRT ja WebRTC kaudu ning edastab vooge vaatajatele WebRTC (~0,5 s latentsus), HLS, CMAF LL-HLS, DASH ja RTSP kaudu — kõik ühest serverist. Sisseehitatud administraatori juhtpaneel võimaldab sul hallata vooge, konfigureerida rakendusi ja jälgida ühendusi ilma väliste tööriistadeta.

Isemajutus oma VPS-is tähendab, et puuduvad voopõhised tasud, kolmandate osapoolte platvormipiirangud ja täielik omandiõigus oma vaatajaskonna andmetele. Olenemata sellest, kas ehitad teletervise platvormi, e-õppe klassiruumi, otseülekande oksjonit või spordiülekannet, annab Ant Media Server sulle tootmisvalmis aluse, mida sa täielikult kontrollid.