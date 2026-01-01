Chibisafe on ise majutatud failihoidla, mis on kirjutatud TypeScriptis ja muudab failide jagamise vaevatuks. Laadi üles mida iganes — fotosid, videoid, dokumente, koodilõike — ja saad koheselt jagatava lingi. Tükeldatud üleslaadimised tagavad suurte failide usaldusväärse edastamise isegi aeglasemate ühenduste korral, samal ajal kui puhas kivigalerii võimaldab sul oma meediat visuaalselt sirvida.

Erinevalt majutatud failijagamisteenustest annab Chibisafe'i ise majutamine sulle täieliku kontrolli salvestusruumi, juurdepääsupoliitikate ja kasutajahalduse üle. Käivita see avalikus režiimis avatud üleslaadimiste jaoks, kasutajakontode režiimis registreeritud kasutajate jaoks või ainult kutsetega režiimis privaatsete meeskondade jaoks — kõik konfigureeritav sisseehitatud administraatori juhtpaneelilt, ilma konfiguratsioonifaile puudutamata.