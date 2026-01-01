Juuruta Chibisafe ühe klõpsuga paigaldusega.
Ülikiire avatud lähtekoodiga failihoidla failide, fotode ja dokumentide üleslaadimiseks, jagamiseks ja haldamiseks jagatavate linkidega.
Valige VPS-pakett Chibisafe jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Chibisafe
Chibisafe on ise majutatud failihoidla, mis on kirjutatud TypeScriptis ja muudab failide jagamise vaevatuks. Laadi üles mida iganes — fotosid, videoid, dokumente, koodilõike — ja saad koheselt jagatava lingi. Tükeldatud üleslaadimised tagavad suurte failide usaldusväärse edastamise isegi aeglasemate ühenduste korral, samal ajal kui puhas kivigalerii võimaldab sul oma meediat visuaalselt sirvida.
Erinevalt majutatud failijagamisteenustest annab Chibisafe'i ise majutamine sulle täieliku kontrolli salvestusruumi, juurdepääsupoliitikate ja kasutajahalduse üle. Käivita see avalikus režiimis avatud üleslaadimiste jaoks, kasutajakontode režiimis registreeritud kasutajate jaoks või ainult kutsetega režiimis privaatsete meeskondade jaoks — kõik konfigureeritav sisseehitatud administraatori juhtpaneelilt, ilma konfiguratsioonifaile puudutamata.
Chibisafe peamised omadused
Tükeldatud faili üleslaadimised
Jagab suured failid automaatselt tükkideks, et tagada usaldusväärsed ülekanded isegi ebastabiilsete ühenduste korral, ilma praktilise failisuuruse piiranguta.
Albumid ja galeriid
Korralda üleslaadimised albumitesse jagatavate galeriilinkidega, et levitada fotokogusid või dokumendipakette ühe URL-i kaudu.
Sisseehitatud URL-i lühendaja
Lühenda mis tahes välist URL-i koos failimajutusega, koondades kõik oma jagamisvajadused ühte isemajutatud teenusesse.
ShareX ja iOS-i tugi
ShareX-i natiivne konfiguratsioon ja iOS-i otsetee võimaldavad sul lauaarvutist või mobiilist ekraanipilte ja faile sekunditega üles laadida.
Paindlik juurdepääsu kontroll
Lülita avaliku, kasutajakontode või ainult kutsetega režiimi vahel, et täpselt kontrollida, kes saavad sinu instantsi üles laadida.
Miks kasutada Chibisafe Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.