Grist on avatud lähtekoodiga relatsiooniline tabelarvutusprogramm, mis ühendab tabelarvutuste tuttavlikkuse andmebaaside võimsusega. Meeskonnad kasutavad seda andmete korrastamiseks, kohandatud vaadete loomiseks, armatuurlaudade koostamiseks ja interaktiivsete rakenduste kujundamiseks ilma koodi kirjutamata, muutes selle mitmekülgseks isemajutatavaks alternatiiviks Airtable'ile.

Pythoni valemite, detailsete juurdepääsukontrollide, REST API ja kohandatud vidinate abil annab Grist nii tehnilistele kui ka mittetehnilistele kasutajatele võimaluse luua keerukaid andmerakendusi. See mall sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks, Redis't jõudluse vahemällu salvestamiseks ja Traefik HTTPS-i marsruutimist turvaliseks meeskonnajuurdepääsuks.