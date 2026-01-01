Juuruta Grist ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga tabelarvutuse-andmebaasi hübriid kui ise majutatud Airtable'i alternatiiv.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Grist
Grist on avatud lähtekoodiga relatsiooniline tabelarvutusprogramm, mis ühendab tabelarvutuste tuttavlikkuse andmebaaside võimsusega. Meeskonnad kasutavad seda andmete korrastamiseks, kohandatud vaadete loomiseks, armatuurlaudade koostamiseks ja interaktiivsete rakenduste kujundamiseks ilma koodi kirjutamata, muutes selle mitmekülgseks isemajutatavaks alternatiiviks Airtable'ile.
Pythoni valemite, detailsete juurdepääsukontrollide, REST API ja kohandatud vidinate abil annab Grist nii tehnilistele kui ka mittetehnilistele kasutajatele võimaluse luua keerukaid andmerakendusi. See mall sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks, Redis't jõudluse vahemällu salvestamiseks ja Traefik HTTPS-i marsruutimist turvaliseks meeskonnajuurdepääsuks.
Grist peamised omadused
Relatsiooniline andmemudel
Lingi tabeleid viidete ja otsingutega nagu andmebaasis, säilitades samal ajal tabelarvutusprogrammi tuttava redigeerimiskogemuse.
Pythoni valemid
Kasuta täielikku Pythonit arvutuste ja andmete teisenduste jaoks piiratud tabelarvutuse valemikeelte asemel.
Kohandatud vaated ja paigutused
Loo kaardivaated, diagrammid, kalendrid ja kohandatud vidinate paigutused, et visualiseerida ja suhelda oma andmetega mis tahes viisil.
Granulaarsed juurdepääsukontrollid
Määra õigused dokumendi, tabeli, veeru ja rea tasemel, et tagada täpne kontroll meeskonnatöö ja andmete nähtavuse üle.
REST API integratsioon
Täielik API ligipääs võimaldab andmeoperatsioonide lugemist, kirjutamist ja automatiseerimist sujuvaks integreerimiseks väliste tööriistadega.
Miks kasutada Grist Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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