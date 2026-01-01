Kuni 69% allahindlust Apache Zeppelin tootele

Paigaldage Apache Zeppelin ühe klõpsuga paigaldusena.

Veebipõhine märkmik interaktiivseks andmeanalüüsiks Sparki, SQL-i, Scala, Pythoni ja R-iga ühes koostöökeskkonnas.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigaldage Apache Zeppelin ühe klõpsuga paigaldusena.

Valige VPS-pakett Apache Zeppelin jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apache Zeppelin

Apache Zeppelin on avatud lähtekoodiga veebimärkmik, mis on loodud suuremahuliseks interaktiivseks andmeanalüüsiks mootoritel nagu Apache Spark, Flink ja Hive. Erinevalt ühest keelest koosnevatest märkmikest kasutab Zeppelin pistikprogrammi toetavat interpretaatori arhitektuuri, mis võimaldab ühel märkmikul segada Scala, SQL, Pythoni, R-i ja shelli lõike jagatud andmete vastu, kus tulemused edastatakse keelte vahel sisseehitatud tabelivormingu kaudu.

Zeppelini ise majutamine VPS-il hoiab märkmikud, andmestikuühendused ja interpretaatori mandaadid teie enda keskkonnas, eemaldab hallatavate märkmikuteenuste kasutajapõhise hinnastamise ja annab teile täieliku kontrolli Sparki konfiguratsiooni, JVM-i mälu ja sõltuvuste haldamise üle.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apache Zeppelin peamised omadused

Mitmekeelsed lõigud

Sega Scala, SQL, Python, R, Markdown ja shell ühes märkuses, kasutades Zeppelini interpretaatoreid, tulemustega, mida jagatakse keelte vahel.

Natiivne Spark integratsioon

Ühendu Apache Sparkiga koheselt hajutatud andmetöötluseks, masinõppeks ja voogedastustöökoormusteks ilma käsitsi seadistamiseta.

Sisseehitatud visualisatsioonid

Muuda mis tahes SQL-i või DataFrame'i tulemus tulp-, joon-, sektordiagrammideks, hajutusskeemideks või pöörddiagrammideks ilma igasuguse joonistamiskoodita ja dünaamiliste vormisisenditega.

Interpretaatori ökosüsteem

Päring JDBC andmebaasidest, Flinkist, Hive'ist, Cassandrast, Elasticsearchist ja paljudest teistest süsteemidest märkme põhiselt konfigureeritud pistikprogrammidega interpretaatorite kaudu.

Koostöömärkmikud

Jaga reaalajas märkmeid URL-i kaudu, manusta need armatuurlaudadesse ja ajasta need sisseehitatud cron-käivitajaga automaatseks aruandluseks.

Miks kasutada Apache Zeppelin Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
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