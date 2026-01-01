Apache Zeppelin on avatud lähtekoodiga veebimärkmik, mis on loodud suuremahuliseks interaktiivseks andmeanalüüsiks mootoritel nagu Apache Spark, Flink ja Hive. Erinevalt ühest keelest koosnevatest märkmikest kasutab Zeppelin pistikprogrammi toetavat interpretaatori arhitektuuri, mis võimaldab ühel märkmikul segada Scala, SQL, Pythoni, R-i ja shelli lõike jagatud andmete vastu, kus tulemused edastatakse keelte vahel sisseehitatud tabelivormingu kaudu.

Zeppelini ise majutamine VPS-il hoiab märkmikud, andmestikuühendused ja interpretaatori mandaadid teie enda keskkonnas, eemaldab hallatavate märkmikuteenuste kasutajapõhise hinnastamise ja annab teile täieliku kontrolli Sparki konfiguratsiooni, JVM-i mälu ja sõltuvuste haldamise üle.