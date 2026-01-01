Paigaldage Apache Zeppelin ühe klõpsuga paigaldusena.
Veebipõhine märkmik interaktiivseks andmeanalüüsiks Sparki, SQL-i, Scala, Pythoni ja R-iga ühes koostöökeskkonnas.
Valige VPS-pakett Apache Zeppelin jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache Zeppelin
Apache Zeppelin on avatud lähtekoodiga veebimärkmik, mis on loodud suuremahuliseks interaktiivseks andmeanalüüsiks mootoritel nagu Apache Spark, Flink ja Hive. Erinevalt ühest keelest koosnevatest märkmikest kasutab Zeppelin pistikprogrammi toetavat interpretaatori arhitektuuri, mis võimaldab ühel märkmikul segada Scala, SQL, Pythoni, R-i ja shelli lõike jagatud andmete vastu, kus tulemused edastatakse keelte vahel sisseehitatud tabelivormingu kaudu.
Zeppelini ise majutamine VPS-il hoiab märkmikud, andmestikuühendused ja interpretaatori mandaadid teie enda keskkonnas, eemaldab hallatavate märkmikuteenuste kasutajapõhise hinnastamise ja annab teile täieliku kontrolli Sparki konfiguratsiooni, JVM-i mälu ja sõltuvuste haldamise üle.
Apache Zeppelin peamised omadused
Mitmekeelsed lõigud
Sega Scala, SQL, Python, R, Markdown ja shell ühes märkuses, kasutades Zeppelini interpretaatoreid, tulemustega, mida jagatakse keelte vahel.
Natiivne Spark integratsioon
Ühendu Apache Sparkiga koheselt hajutatud andmetöötluseks, masinõppeks ja voogedastustöökoormusteks ilma käsitsi seadistamiseta.
Sisseehitatud visualisatsioonid
Muuda mis tahes SQL-i või DataFrame'i tulemus tulp-, joon-, sektordiagrammideks, hajutusskeemideks või pöörddiagrammideks ilma igasuguse joonistamiskoodita ja dünaamiliste vormisisenditega.
Interpretaatori ökosüsteem
Päring JDBC andmebaasidest, Flinkist, Hive'ist, Cassandrast, Elasticsearchist ja paljudest teistest süsteemidest märkme põhiselt konfigureeritud pistikprogrammidega interpretaatorite kaudu.
Koostöömärkmikud
Jaga reaalajas märkmeid URL-i kaudu, manusta need armatuurlaudadesse ja ajasta need sisseehitatud cron-käivitajaga automaatseks aruandluseks.
Miks kasutada Apache Zeppelin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.