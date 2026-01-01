Paigalda Countly ühe klõpsuga installatsioon.
Privaatsust esikohale seadev tooteanalüüsi platvorm kasutajateekondade jälgimiseks mobiili-, veebi- ja töölauarakendustes.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Countly
Countly on avatud lähtekoodiga, privaatsust esikohale seadev analüüsi- ja kaasamisplatvorm, mida usaldavad tuhanded meeskonnad toote jõudluse ja kasutajakäitumise jälgimiseks mobiili-, veebi-, lauaarvuti- ja IoT-rakendustes. Selle pistikprogrammipõhine arhitektuur võimaldab teil lubada ainult seda, mida vajate — alates seansside jälgimisest ja veateadetest kuni tõukemärguannete ja kaugkonfigureerimiseni — ilma teie juurutust koormamata.
Countly iseseisev majutus annab teile täieliku omandiõiguse oma analüüsiandmete üle, ilma kolmandate osapooltega andmete jagamiseta, proovivõtu piiranguteta ja sündmusepõhise hinnastamiseta. Käitage seda oma VPS-is, et hoida tundlikud kasutajakäitumise andmed täielikult oma infrastruktuuris ja täita GDPR-i ning privaatsusnõudeid.
Countly peamised omadused
Platvormideülene jälgimine
Koguge seansse, sündmusi ja kasutajateekondi mobiili- (iOS, Android), veebi- ja töölauarakendustest, kasutades ametlikke SDK-sid React Native'i, Flutteri, Unity ja teiste jaoks.
Kokkujooksu aruandlus
Jäädvusta ja analüüsi vead ja krahhid kõigil platvormidel, koos täielike virnastaatustega ja mõjutatud kasutajate arvuga, et aidata parandusi prioritiseerida.
Tõuketeavitused
Saada sihitud tõuketeavitusi iOS-i ja Androidi kasutajatele otse armatuurlaualt, koos sihtrühma segmenteerimise ja kohaletoimetamise jälgimisega.
Kaugkonfiguratsioon
Uuenda rakenduse käitumist reaalajas ilma uut versiooni välja andmata, kasutades kaugkonfiguratsiooni võtme-väärtuse paare, mis on seotud konkreetsete kasutajasegmentidega.
Vastavuse keskus
Halda GDPR nõusolekute haldamist ja andmesubjekti taotlusi — sealhulgas andmete eksporti ja kustutamist — ühest sisseehitatud liidesest.
Miks kasutada Countly Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.