Countly on avatud lähtekoodiga, privaatsust esikohale seadev analüüsi- ja kaasamisplatvorm, mida usaldavad tuhanded meeskonnad toote jõudluse ja kasutajakäitumise jälgimiseks mobiili-, veebi-, lauaarvuti- ja IoT-rakendustes. Selle pistikprogrammipõhine arhitektuur võimaldab teil lubada ainult seda, mida vajate — alates seansside jälgimisest ja veateadetest kuni tõukemärguannete ja kaugkonfigureerimiseni — ilma teie juurutust koormamata.

Countly iseseisev majutus annab teile täieliku omandiõiguse oma analüüsiandmete üle, ilma kolmandate osapooltega andmete jagamiseta, proovivõtu piiranguteta ja sündmusepõhise hinnastamiseta. Käitage seda oma VPS-is, et hoida tundlikud kasutajakäitumise andmed täielikult oma infrastruktuuris ja täita GDPR-i ning privaatsusnõudeid.