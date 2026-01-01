Juuruta Koel ühe klõpsuga paigaldusena.
Isiklik muusika voogedastuse server, mis muudab sinu VPS-i privaatseks pilvemuusikapleieriks moodsa veebiliidesega.
Valige VPS-pakett Koel jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Koel
Koel on isemajutav muusika voogedastuse rakendus, mis pakub sulle Spotify-sarnast kuulamiskogemust sinu enda muusikakogu jaoks. Ehitatud Laravelil ja Vue.js-il, pakub see tundlikku heli taasesitust, teegi haldamist ja esitusloendite loomist täielikult brauseris — mis tahes seadmes, ilma rakendust installimata.
Erinevalt pilvepõhistest voogedastusteenustest hoiab Koel sinu muusikat sinu enda serveris ilma tellimustasudeta, sisupiiranguteta ja kolmandate osapooltega jagamata andmeteta. Laadi faile üles otse veebiliidese kaudu või suuna Koel olemasolevale muusikakataloogile ning see haldab metaandmete parsimist, albumikujunduse hankimist ja teegi korraldamist automaatselt.
Koel peamised omadused
Moodne veebimängija
Vue.js üheleheline rakendus pakub kiiret taasesitust, järjekorra haldamist ja kiirklahve mis tahes brauserist, ilma kohalikku rakendust installimata.
Brauseri faili üleslaadimine
Lisa muusikat oma teeki, lohistades faile brauserisse — SSH, FTP ega käsurea ligipääsu pole vaja.
Last.fm Skrobeldamine
Ühenda oma Last.fm konto, et automaatselt salvestada iga esitatud lugu ja luua täielik kuulamisajalugu.
Mitme kasutaja tugi
Loo kontod perele või sõpradele, igal ühel eraldi esitusloendid ja kuulamisajalugu, jagades samal ajal ühist muusikakogu.
Esitusloendi haldamine
Koosta ja halda esitusloendeid käsitsi või lase Koelil genereerida "Hiljuti mängitud" ja lemmikute loendeid automaatselt, kui sa kuulad.
Miks kasutada Koel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.