Koel on isemajutav muusika voogedastuse rakendus, mis pakub sulle Spotify-sarnast kuulamiskogemust sinu enda muusikakogu jaoks. Ehitatud Laravelil ja Vue.js-il, pakub see tundlikku heli taasesitust, teegi haldamist ja esitusloendite loomist täielikult brauseris — mis tahes seadmes, ilma rakendust installimata.

Erinevalt pilvepõhistest voogedastusteenustest hoiab Koel sinu muusikat sinu enda serveris ilma tellimustasudeta, sisupiiranguteta ja kolmandate osapooltega jagamata andmeteta. Laadi faile üles otse veebiliidese kaudu või suuna Koel olemasolevale muusikakataloogile ning see haldab metaandmete parsimist, albumikujunduse hankimist ja teegi korraldamist automaatselt.