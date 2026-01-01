Meteroid on avatud lähtekoodiga arveldusplatvorm, mis on ehitatud kaasaegsetele SaaS-ettevõtetele, kes vajavad täielikku kontrolli selle üle, kuidas nad oma kliente hinnastavad, mõõdavad ja arveldavad. See haldab tellimusi, kasutusel põhinevat hinnastamist, hübriidplaane, tasuta prooviperioode, kuponge ja vanade tingimuste säilitamist ühe API ja haldusliidese kaudu, kaotades vajaduse kokku panna Stripe Billing, mõõtmisteenus ja kodus arendatud arvelduskiht.

Meteroidi ise majutamine hoiab kliendiandmed, hinnastamisloogika ja tulude arvestuse teie enda VPS-is, ilma kolmandate osapoolte arvelduspakkujate sündmusepõhiste tasudeta. Rakendus sisaldab PostgreSQL-i, ClickHouse'i suuremahulise mõõtmisanalüüsi jaoks ja Redpandat sündmuste voogedastuseks.