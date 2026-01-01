Paigalda Meteroid ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga hinnastamise ja arveldusinfrastruktuur SaaS-i jaoks — tellimused, kasutuspõhine mõõtmine, arveldamine ja tuluanalüütika.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Meteroid
Meteroid on avatud lähtekoodiga arveldusplatvorm, mis on ehitatud kaasaegsetele SaaS-ettevõtetele, kes vajavad täielikku kontrolli selle üle, kuidas nad oma kliente hinnastavad, mõõdavad ja arveldavad. See haldab tellimusi, kasutusel põhinevat hinnastamist, hübriidplaane, tasuta prooviperioode, kuponge ja vanade tingimuste säilitamist ühe API ja haldusliidese kaudu, kaotades vajaduse kokku panna Stripe Billing, mõõtmisteenus ja kodus arendatud arvelduskiht.
Meteroidi ise majutamine hoiab kliendiandmed, hinnastamisloogika ja tulude arvestuse teie enda VPS-is, ilma kolmandate osapoolte arvelduspakkujate sündmusepõhiste tasudeta. Rakendus sisaldab PostgreSQL-i, ClickHouse'i suuremahulise mõõtmisanalüüsi jaoks ja Redpandat sündmuste voogedastuseks.
Meteroid peamised omadused
Tellimuse haldus
Halda korduvaid plaane, tasuta prooviperioode, uuendusi, alandusi ja pärandhinnastust läbi ühe administraatori kasutajaliidese ja REST API.
Kasutuspõhine mõõtmine
Voogedasta tootesündmused ClickHouse'i ja arvelda mõõdetud dimensioonide alusel, nagu API-kutsed, kohad või salvestusruum, alla sekundi sissevõtmisega.
Automatiseeritud arveldamine
Genereeri proportsionaalselt täpsed arved igal arveldusperioodil ja edasta need veebihaakide või järgnevate makseprotsessorite kaudu.
Hübriidsed hinnastamismudelid
Kombineeri kindlad tasud, kasutajapõhised tasud, astmeline kasutus ja ühekordsed kirjed samasse plaani ilma kohandatud arvelduskoodita.
Tulu analüütika
Jälgi MRR-i, kaduvust, laienemist ja kohordi püsivust sisseehitatud armatuurlaudade abil, mida toidavad sinu reaalajas arveldusandmed.
Avatud REST ja gRPC API-d
Integreeri Meteroid oma tootesse esmaklassiliste REST ja gRPC API-dega ning väldi sõltuvust suletud arvelduslahenduse pakkujast.
Miks kasutada Meteroid Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.