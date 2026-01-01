Paigalda OpenObserve ühe klõpsuga.
Ühtne jälgitavuse platvorm logide, mõõdikute, jälgede ja armatuurlaudade jaoks — kulutõhus ise majutatav alternatiiv Datadogile ja Splunkile.
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Millega saab ehitada OpenObserve
OpenObserve (O2) on pilvepõhine jälgitavuse platvorm, mis on ehitatud Rustis ja ühendab logihaldust, mõõdikute jälgimist, hajutatud jälgimist ja reaalajas kasutajate jälgimist ühes kerges juurutuses. Kasutades Parquet' veergudepõhist salvestusruumi koos natiivse S3 toega, pakub see salvestuskulusid kuni 140 korda madalamalt kui Elasticsearch, pakkudes samaväärset või paremat päringute jõudlust.
Erinevalt mitmekomponendilistest jälgitavuse virnadest, mis nõuavad logide, mõõdikute ja jälgede jaoks eraldi tööriistu, tarnitakse OpenObserve ühe binaarfailina koos sisseehitatud andmebaasiga. Isemajutus VPS-il annab inseneri- ja operatsioonimeeskondadele täieliku kontrolli oma telemeetriaandmete üle — puudub litsentsitasu iga kasutaja kohta, puuduvad andmete väljamineku tasud ja puudub kolmandate osapoolte juurdepääs tundlikele infrastruktuuri mõõdikutele, vealogidele või kasutajaseansi andmetele.
OpenObserve peamised omadused
Ühendatud jälgitavus
Logid, mõõdikud, hajutatud jälitused ja reaalajas kasutajaseire kõik ühel platvormil — pole vaja eraldi tööriistu kokku lappida ega mitut integratsiooni hallata.
Parquet salvestus
Kolonn-Parquet-vorming koos S3-põhise salvestusruumiga vähendab andmete salvestuskulusid kuni 140 korda võrreldes Elasticsearchiga, muutes petabaidisuuruse jälgitavuse majanduslikult teostatavaks.
OpenTelemetry algupärane
Võtab andmeid vastu OpenTelemetry standardi kaudu, kusjuures logide, mõõdikute või jälgede jaoks pole vaja tarnijaspetsiifilisi agente ega omanduses olevaid SDK-sid.
SQL ja PromQLi päringud
Päri logisid ja jälgi SQL-iga ning mõõdikuid PromQL-iga — tuttavad keeled, mis välistavad vajaduse õppida omandilist päringusüntaksit.
Sisseehitatud armatuurlauad
Eelnevalt loodud armatuurlaua mallid ja visuaalne armatuurlaua koostaja pakuvad kohest ülevaadet infrastruktuuri, rakenduse jõudluse ja veamäärade kohta.
Miks kasutada OpenObserve Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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