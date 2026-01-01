OpenObserve (O2) on pilvepõhine jälgitavuse platvorm, mis on ehitatud Rustis ja ühendab logihaldust, mõõdikute jälgimist, hajutatud jälgimist ja reaalajas kasutajate jälgimist ühes kerges juurutuses. Kasutades Parquet' veergudepõhist salvestusruumi koos natiivse S3 toega, pakub see salvestuskulusid kuni 140 korda madalamalt kui Elasticsearch, pakkudes samaväärset või paremat päringute jõudlust.

Erinevalt mitmekomponendilistest jälgitavuse virnadest, mis nõuavad logide, mõõdikute ja jälgede jaoks eraldi tööriistu, tarnitakse OpenObserve ühe binaarfailina koos sisseehitatud andmebaasiga. Isemajutus VPS-il annab inseneri- ja operatsioonimeeskondadele täieliku kontrolli oma telemeetriaandmete üle — puudub litsentsitasu iga kasutaja kohta, puuduvad andmete väljamineku tasud ja puudub kolmandate osapoolte juurdepääs tundlikele infrastruktuuri mõõdikutele, vealogidele või kasutajaseansi andmetele.