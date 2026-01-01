PocketBase sisaldab reaalajas SQLite andmebaasi, kasutaja autentimist (e-post/parool ja OAuth2), failihaldust ja administraatori juhtpaneeli ühes Go binaarfailis. See genereerib automaatselt REST ja WebSocket API-d iga loodud kollektsiooni jaoks, nii et saad minutitega nullist töötava taustaprogrammi ilma eraldi teenuseid käivitamata.

PocketBase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik kasutajaandmed ja rakenduse kirjed sinu kontrolli all, välistab päringupõhised pilve BaaS tasud ja annab sulle püsiva, alati valmis serveri ettearvatavate kuludega, kui sinu rakendus skaleerub.