Juuruta PocketBase ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga taustaprogramm ühes käivitatavas failis — reaalajas andmebaas, autentimine, failihoidla ja administraatori kasutajaliides on koheselt kaasas.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PocketBase
PocketBase sisaldab reaalajas SQLite andmebaasi, kasutaja autentimist (e-post/parool ja OAuth2), failihaldust ja administraatori juhtpaneeli ühes Go binaarfailis. See genereerib automaatselt REST ja WebSocket API-d iga loodud kollektsiooni jaoks, nii et saad minutitega nullist töötava taustaprogrammi ilma eraldi teenuseid käivitamata.
PocketBase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik kasutajaandmed ja rakenduse kirjed sinu kontrolli all, välistab päringupõhised pilve BaaS tasud ja annab sulle püsiva, alati valmis serveri ettearvatavate kuludega, kui sinu rakendus skaleerub.
PocketBase peamised omadused
Reaalajas andmebaas
SQLite'i toega kogud automaatsete REST- ja WebSocketi API-dega võimaldavad tellida reaalajas andmete muudatusi ilma ühtegi rida taustakoodi kirjutamata.
Sisseehitatud autentimine
E-posti/parooliga registreerimine ja OAuth2 pakkujad (Google, GitHub ja palju muud) on eelkonfigureeritud, kaotades vajaduse eraldi identiteediteenuse järele.
Failihoidla
Laadi üles ja serveeri faile otse PocketBase'i kaudu automaatse piltide suuruse muutmise toega, või ühenda S3-ühilduv salvestusruum skaleeritava välise salvestusruumi jaoks.
Administraatori töölaud
Sisseehitatud veebi kasutajaliides võimaldab sul hallata kogusid, sirvida kirjeid, konfigureerida autentimispakkujaid ja jälgida tegevust andmebaasipäringuid kirjutamata.
JavaScripti haagid
Lisa kohandatud valideerimine, äriloogika ja API marsruudi laiendused JavaScripti abil — ümberkompileerimine pole vajalik, muudatused rakenduvad koheselt.
Miks kasutada PocketBase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.