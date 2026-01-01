GreptimeDB on Rustil põhinev avatud lähtekoodiga jälgitavuse andmebaas, mis salvestab mõõdikuid, logisid ja jälgi laiaulatuslike sündmustena ühes veerupõhises mootoris. Üks andmebaas asendab tüüpilise Prometheuse, Loki ja Elasticsearchi trio, võimaldades sul SQL-is signaale ühendada ning pakkuda armatuurlaudu, hoiatusi ja tehisintellekti agente ühest taustsüsteemist kolme asemel.

GreptimeDB isemajutamine sinu enda VPS-is hoiab suure kardinaalsusega telemeetria sinu kontrolli all ilma andmepõhise SaaS-i arveldamiseta, ja sama eksemplar toetab Prometheuse kaugkirjutamist, OpenTelemetryt, MySQL-i, PostgreSQL-i ja InfluxDB rea protokolli – nii et olemasolevad kogujad ja armatuurlauad ühenduvad ilma ümberkirjutamiseta.