Juurutage GreptimeDB ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ühtse jälgitavuse andmebaas mõõdikute, logide ja jälgede jaoks, SQL-i ja PromQL-i toega ühel mootoril.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GreptimeDB
GreptimeDB on Rustil põhinev avatud lähtekoodiga jälgitavuse andmebaas, mis salvestab mõõdikuid, logisid ja jälgi laiaulatuslike sündmustena ühes veerupõhises mootoris. Üks andmebaas asendab tüüpilise Prometheuse, Loki ja Elasticsearchi trio, võimaldades sul SQL-is signaale ühendada ning pakkuda armatuurlaudu, hoiatusi ja tehisintellekti agente ühest taustsüsteemist kolme asemel.
GreptimeDB isemajutamine sinu enda VPS-is hoiab suure kardinaalsusega telemeetria sinu kontrolli all ilma andmepõhise SaaS-i arveldamiseta, ja sama eksemplar toetab Prometheuse kaugkirjutamist, OpenTelemetryt, MySQL-i, PostgreSQL-i ja InfluxDB rea protokolli – nii et olemasolevad kogujad ja armatuurlauad ühenduvad ilma ümberkirjutamiseta.
GreptimeDB peamised omadused
Ühtne andmemudel
Salvesta mõõdikud, logid ja jäljed ajatemplitud laiade sündmustena ühes veerupõhises mootoris ja liitu signaalide vahel tavalise SQL-iga.
SQL ja PromQL
Tee päringuid samade andmete kohta SQL-iga analüütika jaoks ja PromQL-iga Grafana hoiatuste reeglite jaoks — eraldi päringukihti ega tõlkekihti pole vaja.
Natiivne OpenTelemetry
Võta OTLP andmeid vastu mõõdikute, logide ja jälgede jaoks otse, ilma eksportija külgrakendusteta või tarnijaspetsiifiliste SDK-deta sinu teenuste ja andmebaasi vahel.
Lai protokollitugi
Aktsepteeri Prometheus kaugkirjutust, InfluxDB reaprotokolli, Loki edastust ning MySQL või PostgreSQL kliente samal instantsil lihtsaks migreerimiseks.
Sisseehitatud veebi juhtpaneel
Sisseehitatud veebiliidesest saab uurida tabeleid, käivitada SQL- ja PromQL-päringuid ning kontrollida klastri olekut, ilma et peaksite paigaldama eraldi kasutajaliidest.
Objektihoidla valmis
Seadista S3, GCS või Azure Blob esmasalvestusruumiks koos kohaliku kettavahemäluga, et vähendada suuremahulise telemeetria pikaajalisi säilitamiskulusid.
Miks kasutada GreptimeDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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