Tiny Tiny RSS ühe klõpsuga paigaldamine.
Isemajutusel põhinev, mitme kasutaja RSS ja Atom uudiste koondaja voogude lugemiseks ja korraldamiseks mis tahes brauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS on isemajutusega, avatud lähtekoodiga RSS- ja Atom-voogude koondaja, mis võimaldab sul jälgida veebilehti, blogisid ja uudisteallikaid ühest privaatsest veebiliidesest. See toob pidevalt taustal värskendusi, nii et sinu vood on alati ajakohased, ja pakub paindlikku liidest klaviatuuri otseteede, täistekstiotsingu, siltide, filtrite ning OPML-i importimise/eksportimisega.
Toetatud on mitu kasutajakontot, millest igaühel on sõltumatud voogude tellimused ja eelistused. Sisseehitatud API võimaldab mobiilirakendustel nagu FeedMe ja Fluent Reader ühenduda ja lugemise edenemist sünkroonida. Isemajutus sinu VPS-is hoiab sinu lugemisajaloo ja tellimused privaatsena — ükski kolmanda osapoole teenus ei näe, mida sa loed.
Tiny Tiny RSS peamised omadused
Pidev voo toomine
Toob taustal uuendusi kõigist tellitud voogudest, nii et artiklid on lugemiseks valmis sel hetkel, kui rakenduse avad.
Mitme kasutaja tugi
Loo mitu iseseisvat kontot, igaühel oma voogude tellimused, sildid, filtrid ja lugemiseelistused.
Mobiilklient API
Sisseehitatud API võimaldab populaarsetel mobiiliklientidel nagu FeedMe, Fluent Reader ja Reeder ühenduda ja sünkroonida sinu lugemise edenemist seadmete vahel.
Filtrid ja sildid
Automaatselt sildista, tärnista või peida artikleid sinu määratud reeglite alusel — hoia oma lugemisloend keskendununa olulisele.
OPML-i importimine ja eksportimine
Impordi oma olemasolevad tellimused mis tahes teisest RSS-lugejast OPML-i kaudu ja ekspordi need sama lihtsalt, kui sul on vaja üle viia.
Miks kasutada Tiny Tiny RSS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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