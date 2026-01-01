Tiny Tiny RSS on isemajutusega, avatud lähtekoodiga RSS- ja Atom-voogude koondaja, mis võimaldab sul jälgida veebilehti, blogisid ja uudisteallikaid ühest privaatsest veebiliidesest. See toob pidevalt taustal värskendusi, nii et sinu vood on alati ajakohased, ja pakub paindlikku liidest klaviatuuri otseteede, täistekstiotsingu, siltide, filtrite ning OPML-i importimise/eksportimisega.

Toetatud on mitu kasutajakontot, millest igaühel on sõltumatud voogude tellimused ja eelistused. Sisseehitatud API võimaldab mobiilirakendustel nagu FeedMe ja Fluent Reader ühenduda ja lugemise edenemist sünkroonida. Isemajutus sinu VPS-is hoiab sinu lugemisajaloo ja tellimused privaatsena — ükski kolmanda osapoole teenus ei näe, mida sa loed.