Juuruta Songloft ühe kliki paigaldusega.
Ise majutatud isiklik muusikaserver Subsoniciga ühilduva API, JS pistikprogrammi liivakasti ja sisseehitatud veebipleieriga.
Valige VPS-pakett Songloft jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Songloft
Songloft on kergekaaluline isiklik muusikaserver, mis on kirjutatud Go keeles, mis skaneerib sinu kohalikku teeki, ekstraheerib kaanepilte ja metaandmeid MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ja M4A failidest ning striimib kõike sisseehitatud veebiliidese või mis tahes Subsonic-ühilduva kliendi kaudu. QuickJS pistikprogrammi liivakast laiendab serverit kohandatud heliallikate, metaandmete pakkujate ja seadme juhtimisega, ilma et peaks binaarfaili uuesti kompileerima.
Songloft'i ise majutamine hoiab sinu muusikakogu, kuulamisajaloo ja JWT-autenditud seansid täielikult sinu VPS-is — puudub telemeetria, kolmanda osapoole analüütika ja pöörlev kommertskataloog, mis otsustaks, mis jääb kättesaadavaks. CGO-vaba binaarfail töötab mugavalt madala energiatarbega riistvaral, samal ajal käsitledes lennult transkodeerimist ja mitme seadme seansse.
Songloft peamised omadused
Subsonic API tugi
Ühenda mis tahes Subsoniciga ühilduv mobiili- või lauaarvutiklient ja voogedasta oma teeki, ilma et peaksid piirduma üheainsa ametliku rakendusega.
JS pistikprogrammi liivakast
QuickJS-põhised pistikprogrammid koos õiguste mudeli ja kiire uuestilaadimisega võimaldavad sul lisada kohandatud heliallikaid, metaandmete pakkujaid ja seadmete integratsioone.
Kohaliku teegi skannimine
Automaatne kaustade skaneerimine eraldab sildid ja kaanepildid MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ja M4A failidest, nii et sinu kogu püsib ajakohasena, kui lisad lugusid.
Sisseehitatud veebipleier
Täielik veebiesiosa on kaasas täieliku pildiga, pakkudes sulle koheselt brauseripõhist mängijat ilma eraldi klienti juurutamata.
JWT autentimine
Kahe-tokeniga JWT autentimine eraldi ligipääsu- ja värskendustokenitega toetab mitme seadme sessioone ja tühistamist seadme kohta.
REST API koos Swagger'iga
Dokumenteeritud REST API koos sisseehitatud Swagger UI-ga teeb lihtsaks Songloft'i integreerimise kohandatud klientide, automatiseerimiste ja juhtpaneelidega.
Miks kasutada Songloft Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.