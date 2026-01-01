Songloft on kergekaaluline isiklik muusikaserver, mis on kirjutatud Go keeles, mis skaneerib sinu kohalikku teeki, ekstraheerib kaanepilte ja metaandmeid MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ja M4A failidest ning striimib kõike sisseehitatud veebiliidese või mis tahes Subsonic-ühilduva kliendi kaudu. QuickJS pistikprogrammi liivakast laiendab serverit kohandatud heliallikate, metaandmete pakkujate ja seadme juhtimisega, ilma et peaks binaarfaili uuesti kompileerima.

Songloft'i ise majutamine hoiab sinu muusikakogu, kuulamisajaloo ja JWT-autenditud seansid täielikult sinu VPS-is — puudub telemeetria, kolmanda osapoole analüütika ja pöörlev kommertskataloog, mis otsustaks, mis jääb kättesaadavaks. CGO-vaba binaarfail töötab mugavalt madala energiatarbega riistvaral, samal ajal käsitledes lennult transkodeerimist ja mitme seadme seansse.