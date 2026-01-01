Appsmith on juhtiv avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab arendajatel ehitada kohandatud sisemisi tööriistu, admin-paneele ja armatuurlaudu tundidega, mitte nädalatega. Lohista-ja-kukuta vidinate teek, natiivsed ühendused 25+ andmebaasi jaoks ja täielik JavaScripti tugi äriloogika jaoks tähendab, et saad toimivaid rakendusi tarnida ilma esiotsa nullist ehitamata või inseneritsükleid ootamata.

Appsmithi ise majutamine oma VPS-is hoiab andmebaasi mandaadid, API võtmed ja tundlikud äriandmed täielikult sinu infrastruktuuris. Puuduvad kasutajapõhised tasud, andmed ei lahku sinu võrgust ja sul on täielik kontroll juurdepääsupoliitikate, varundusstrateegiate ja skaleerimise üle, kui sinu sisemiste tööriistade portfell kasvab.