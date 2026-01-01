Juuruta Appsmith ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm sisemiste tööriistade, administraatoripaneelide ja juhtpaneelide loomiseks lohista-ja-paiguta kiirusega.
Valige VPS-pakett Appsmith jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Appsmith
Appsmith on juhtiv avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab arendajatel ehitada kohandatud sisemisi tööriistu, admin-paneele ja armatuurlaudu tundidega, mitte nädalatega. Lohista-ja-kukuta vidinate teek, natiivsed ühendused 25+ andmebaasi jaoks ja täielik JavaScripti tugi äriloogika jaoks tähendab, et saad toimivaid rakendusi tarnida ilma esiotsa nullist ehitamata või inseneritsükleid ootamata.
Appsmithi ise majutamine oma VPS-is hoiab andmebaasi mandaadid, API võtmed ja tundlikud äriandmed täielikult sinu infrastruktuuris. Puuduvad kasutajapõhised tasud, andmed ei lahku sinu võrgust ja sul on täielik kontroll juurdepääsupoliitikate, varundusstrateegiate ja skaleerimise üle, kui sinu sisemiste tööriistade portfell kasvab.
Appsmith peamised omadused
Visuaalne lohista ja paiguta koostaja
Koosta liideseid 45+ eelnevalt loodud vidinast, sealhulgas tabelid, diagrammid, vormid ja kaardid, et arendajad saaksid luua lihvitud sisemisi tööriistu ilma esiotsa koodi kirjutamata.
25+ andmebaasi konnektorit
Ühendu loomulikult PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB, Elasticsearchi ja muuga, lisaks igale REST- või GraphQL-API-le, andes sulle otsese ligipääsu kogu sinu andmestikule ühelt platvormilt.
JavaScripti äriloogika
Kirjuta kohandatud JavaScripti visuaalsete komponentide kõrvale, et hallata keerulisi andmetöötlusi, tingimusloogikat ja mitmeastmelisi töövooge, mida koodivabad tööriistad ei suuda väljendada.
Git-põhine versioonihaldus
Jälgi rakenduse koodi muudatusi Gitis, võimaldades koodiülevaatusi, tagasipööramisi ja koostööpõhiseid arendustöövooge, mis toovad tarkvaratehnika distsipliini sisemistesse tööriistadesse.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra peened õigused rakenduse, lehe ja vidina tasandil, et õiged inimesed saaksid iga tööriista vaadata või redigeerida, ilma et tundlikud toimingud oleksid kogu organisatsioonile avatud.
Miks kasutada Appsmith Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.