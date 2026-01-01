Paigalda LimeSurvey ühe klõpsuga.
Professionaalne veebipõhine küsitlusplatvorm küsimustike loomiseks ja andmete kogumiseks.
Valige VPS-pakett LimeSurvey jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LimeSurvey
LimeSurvey on juhtiv avatud lähtekoodiga küsitlusplatvorm, mis võimaldab teadlastel, ettevõtetel ja asutustel luua professionaalseid veebiküsimustikke. See toetab üle 80 keele, täiustatud hargnemisloogikat, osalejate haldamist ja põhjalikke andmete eksportimise võimalusi, sealhulgas SPSS-i ja Exceli formaate.
Oma ulatuslike küsimusetüüpide, kohandatava kujunduse ja pistikprogrammi arhitektuuriga pakub LimeSurvey ettevõtte tasemel küsitlusvõimalusi ilma liitumistasudeta. See mall sisaldab MariaDB-d usaldusväärseks andmete salvestamiseks, Redis't kiireks seansihalduseks ja Traefik HTTPS-i marsruutimist turvaliste küsitluste esitamiseks.
LimeSurvey peamised omadused
Täpsemad küsimuste tüübid
Vali 28+ küsimusetüübi hulgast, sealhulgas maatriks-, järjestus-, faili üleslaadimise ja võrrandipõhised küsimused mis tahes küsitluse stsenaariumi jaoks.
Hargnemise loogika
Loo dünaamilisi küsitlusi, mis näitavad või peidavad küsimusi eelnevate vastuste põhjal, kasutades võimsat väljendihaldurit.
Mitmekeelsed küsitlused
Koosta küsitlusi 80+ keeles automaatse paremalt vasakule tekstitoega tõeliselt globaalse andmekogumise jaoks.
Andmete eksport ja analüüs
Ekspordi tulemused SPSS-i, R-i, Exceli ja CSV-vormingutesse sisseehitatud statistika, diagrammide ja risttabelite tööriistadega.
Osaleja haldamine
Jälgi vastajaid märgil põhineva juurdepääsuga, saada meeldetuletusi ja halda kvoote täpseks küsitluse haldamiseks.
Miks kasutada LimeSurvey Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.