LimeSurvey on juhtiv avatud lähtekoodiga küsitlusplatvorm, mis võimaldab teadlastel, ettevõtetel ja asutustel luua professionaalseid veebiküsimustikke. See toetab üle 80 keele, täiustatud hargnemisloogikat, osalejate haldamist ja põhjalikke andmete eksportimise võimalusi, sealhulgas SPSS-i ja Exceli formaate.

Oma ulatuslike küsimusetüüpide, kohandatava kujunduse ja pistikprogrammi arhitektuuriga pakub LimeSurvey ettevõtte tasemel küsitlusvõimalusi ilma liitumistasudeta. See mall sisaldab MariaDB-d usaldusväärseks andmete salvestamiseks, Redis't kiireks seansihalduseks ja Traefik HTTPS-i marsruutimist turvaliste küsitluste esitamiseks.