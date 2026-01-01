DbGate on avatud lähtekoodiga platvormiülene andmebaasihaldur, mis haldab MySQL-i, MariaDB-d, PostgreSQL-i, SQLite-i, SQL Serverit, MongoDB-d, Redis-i, ClickHouse-i, CockroachDB-d, Cassandra-t ja Amazon Redshift-i ühe veebipõhise liidese kaudu. Selle asemel, et vahetada müüjaspetsiifiliste tööriistade vahel, saad ühenduda iga andmebaasiga ühest tööruumist, käivitada mitme vahelehega SQL- või NoSQL-päringuid, redigeerida tabeleid otse ja võrrelda skeeme erinevates keskkondades.

DbGate'i ise majutamine oma VPS-is hoiab ühendusstringid, salvestatud päringud ja eksporditud andmed täielikult sinu infrastruktuuris ilma pilvetelemeetria või istmepõhise litsentsimiseta. Brauseriliides on ligipääsetav igast seadmest, muutes selle kasulikuks ad hoc andmete kontrollimiseks, igapäevaseks haldamiseks ja koostööl põhinevaks silumiseks, ilma et peaksid igasse arendaja masinasse töölauaklienti installima.