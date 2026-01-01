Paigalda DbGate ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga platvormiülene andmebaasihaldur, mis toetab MySQL-i, PostgreSQL-i, MongoDB-d, Redis-t ja paljusid teisi SQL-i ja NoSQL-i andmebaasimootoreid.
Valige VPS-pakett DbGate jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DbGate
DbGate on avatud lähtekoodiga platvormiülene andmebaasihaldur, mis haldab MySQL-i, MariaDB-d, PostgreSQL-i, SQLite-i, SQL Serverit, MongoDB-d, Redis-i, ClickHouse-i, CockroachDB-d, Cassandra-t ja Amazon Redshift-i ühe veebipõhise liidese kaudu. Selle asemel, et vahetada müüjaspetsiifiliste tööriistade vahel, saad ühenduda iga andmebaasiga ühest tööruumist, käivitada mitme vahelehega SQL- või NoSQL-päringuid, redigeerida tabeleid otse ja võrrelda skeeme erinevates keskkondades.
DbGate'i ise majutamine oma VPS-is hoiab ühendusstringid, salvestatud päringud ja eksporditud andmed täielikult sinu infrastruktuuris ilma pilvetelemeetria või istmepõhise litsentsimiseta. Brauseriliides on ligipääsetav igast seadmest, muutes selle kasulikuks ad hoc andmete kontrollimiseks, igapäevaseks haldamiseks ja koostööl põhinevaks silumiseks, ilma et peaksid igasse arendaja masinasse töölauaklienti installima.
DbGate peamised omadused
SQL ja NoSQL koos
Ühendu MySQL-i, PostgreSQL-i, SQL Serveri, MongoDB, Redisi, SQLite'i, ClickHouse'i, CockroachDB, Cassandra ja muude andmebaasidega ühest tööruumist, ilma tarnijaspetsiifiliste klientidega žongleerimata.
Mitme vahelehega päringuredaktor
Käivita SQL-i või MongoDB päringuid mitmel vahelehel automaatse täitmise, süntaksi esiletõstmise ja püsiva ajalooga, mis säilib uuesti ühendamisel ja taaskäivitamisel.
Visuaalne tabeliredaktor
Sirvi, filtreeri, sorteeri ja redigeeri ridu otse tabelilaadse ruudustiku abil, seejärel kinnita muudatused genereeritud SQL-i erinevuste kaudu, enne kui need andmebaasi jõuavad.
Skeemi võrdlus ja eksport
Võrdle kahe andmebaasi skeeme, genereeri migratsiooni SQL ja ekspordi tabeleid või päringuid CSV-sse, JSON-i, SQL-i dumpidesse või Excelisse otse brauserist.
ER diagrammi disainer
Visualiseeri seoseid interaktiivse ER-diagrammi abil, seejärel ekspordi paigutus SVG või PNG-na dokumentatsiooni ja arhitektuuriülevaatuste jaoks.
Miks kasutada DbGate Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.