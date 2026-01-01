HandBrake on kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga videotranskooder, mis suudab teisendada praktiliselt iga videovormingu kaasaegseteks, laialdaselt ühilduvateks väljunditeks nagu MP4 ja MKV. See juurutus käitab HandBrake'i Docker konteineris ja edastab selle täieliku graafilise liidese sinu brauserisse, kasutades noVNC-d — töölaua installimist pole vaja. Sa saad täieliku HandBrake'i kasutajaliidese koos kõigi selle kodeerimise eelseadistuste, subtiitrite toe, peatükimarkerite ja riistvaralise kiirenduse valikutega, mis on ligipääsetav igast seadmest kaasaegse brauseriga.

Konteiner sisaldab jälgitava kausta funktsiooni, mis teisendab automaatselt kõik videofailid, mille sa määratud sisendkataloogi paned, muutes lihtsaks järelevalveta pakktööde käitamise sinu VPS-is.