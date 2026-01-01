Juuruta HandBrake ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga video transkooder, mis on ligipääsetav igast brauserist, pakktöötluse ja automaatse jälgimiskausta töötlemisega.
Valige VPS-pakett HandBrake jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HandBrake
HandBrake on kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga videotranskooder, mis suudab teisendada praktiliselt iga videovormingu kaasaegseteks, laialdaselt ühilduvateks väljunditeks nagu MP4 ja MKV. See juurutus käitab HandBrake'i Docker konteineris ja edastab selle täieliku graafilise liidese sinu brauserisse, kasutades noVNC-d — töölaua installimist pole vaja. Sa saad täieliku HandBrake'i kasutajaliidese koos kõigi selle kodeerimise eelseadistuste, subtiitrite toe, peatükimarkerite ja riistvaralise kiirenduse valikutega, mis on ligipääsetav igast seadmest kaasaegse brauseriga.
Konteiner sisaldab jälgitava kausta funktsiooni, mis teisendab automaatselt kõik videofailid, mille sa määratud sisendkataloogi paned, muutes lihtsaks järelevalveta pakktööde käitamise sinu VPS-is.
HandBrake peamised omadused
Brauseripõhine graafiline kasutajaliides
HandBrake'i täielik töölaua liides voogedastatakse otse sinu brauserisse noVNC kaudu — pääsed sellele ligi kõikjalt ilma kohalikult tarkvara installimata.
Automaatne jälgimiskaust
Jälgitavasse kausta paigutatud failid järjestatakse automaatselt ja teisendatakse taustal, võimaldades järelevalveta pakktöötlust ilma käsitsi sekkumiseta.
Lai formaaditugi
Aktsepteerib praktiliselt iga videoallika vormingut ja teisendab selle MP4-ks, MKV-ks või WebM-iks, võimaldades täpset kontrolli koodekite, bitikiiruste, eraldusvõime ja heliradade üle.
Kodeeringu eelseaded
Kümned sisseehitatud eelseadistused on suunatud konkreetsetele seadmetele ja kvaliteeditasemetele — alates voogesituseks optimeeritud profiilidest kuni kvaliteetsete arhiivikodeeringuteni — vähendades seadistamisaega.
Subtiitrite ja peatükkide tugi
Impordi, põleta sisse või lase läbi subtiitrirajad ja peatükimärgid konverteerimise ajal, säilitades metaandmed algsest lähtefailist.
Miks kasutada HandBrake Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.