Meilisearch on välkkiire, avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis on kirjutatud Rustis ja mis tagastab asjakohased tulemused vähem kui 50 millisekundi jooksul sisseehitatud trükiveataluvuse, fassetitud filtreerimise ja kohandatava järjestusega — kõik lihtsa REST API kaudu. See töötab kohe karbist välja nutikate vaikeseadetega, muutes võimsa otsingu lisamise e-kaubanduse poodidesse, dokumentatsioonisaitidele ja SaaS-rakendustesse lihtsaks.

Meilisearchi majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud protsessori ja mälu järjepidevaks alla 50 ms jõudluseks koormuse all, piiramatu dokumentide indekseerimise fikseeritud hinnaga ning täieliku kontrolli turvalisuse ja konfiguratsiooni üle ilma hallatavale otsinguteenusele tuginemata.