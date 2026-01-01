Paigalda Meilisearch ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis on ehitatud Rustis ja pakub kirjavigakindlaid tulemusi alla 50 millisekundi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Meilisearch
Meilisearch on välkkiire, avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis on kirjutatud Rustis ja mis tagastab asjakohased tulemused vähem kui 50 millisekundi jooksul sisseehitatud trükiveataluvuse, fassetitud filtreerimise ja kohandatava järjestusega — kõik lihtsa REST API kaudu. See töötab kohe karbist välja nutikate vaikeseadetega, muutes võimsa otsingu lisamise e-kaubanduse poodidesse, dokumentatsioonisaitidele ja SaaS-rakendustesse lihtsaks.
Meilisearchi majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud protsessori ja mälu järjepidevaks alla 50 ms jõudluseks koormuse all, piiramatu dokumentide indekseerimise fikseeritud hinnaga ning täieliku kontrolli turvalisuse ja konfiguratsiooni üle ilma hallatavale otsinguteenusele tuginemata.
Meilisearch peamised omadused
Alla 50 ms tulemused
Rustil põhinev mootor tagastab otsingutulemused vähem kui 50 millisekundi jooksul isegi miljonite dokumentide hulgast.
Sisseehitatud trükivigade taluvus
Kasutajad leiavad vajaliku isegi kirjavigadega — nutika trükiveaparanduse aktiveerimiseks pole vaja seadistada.
Fassetitud filtreerimine
Võimsad filtrid ja fassetid võimaldavad kasutajatel täpsustada otsingutulemusi kategooria, hinna, sildi või mis tahes kohandatud atribuudi järgi.
Lihtne REST API
Põhjalikud SDK-d JavaScripti, Pythoni, PHP, Go ja muu jaoks muudavad integreerimise mis tahes tehnoloogiapinu jaoks lihtsaks.
Reaalajas indekseerimine
Dokumendid on otsitavad koheselt pärast lisamist, ilma ülesehitamise viivitusteta või käsitsi indeksi värskendusteta.
Miks kasutada Meilisearch Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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